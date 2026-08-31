Вадим Ченчик: біографія та цікаві факти про генерал-майора ДПСУ

Вадим Ченчик — український військовослужбовець, генерал-майор та багаторічний керівник оперативного напряму Державної прикордонної служби України. 31 серпня 2026 року президент Володимир Зеленський призначив його тимчасовим виконувачем обов’язків голови ДПСУ, змінивши на цій посаді Валерія Вавринюка. До нового призначення Ченчик із 2019 року працював заступником голови прикордонного відомства. Його професійна кар’єра пов’язана передусім з оперативно-розшуковою діяльністю, регіональними управліннями та прикордонними загонами. У різні роки він служив на західному та східному напрямках і очолював Мукачівський прикордонний загін.

Біографія

Вадим Миколайович Ченчик народився 15 листопада 1972 року в селищі Катеринопіль Черкаської області. Такі біографічні дані наводять відкриті профілі посадовця, а дата народження також фігурує у відкритих деклараційних документах. Публічних відомостей про його батьків та дитинство небагато, тому ці аспекти біографії не мають достатньої підтвердженої деталізації.

Ченчик має кілька вищих освіт. За даними відкритих біографічних матеріалів, у 1994 році він закінчив Львівську політехніку, а в 1998 році — Академію прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького. Також у його біографії вказується педагогічна освіта Харківського національного педагогічного університету. Основна частина його подальшої служби була пов’язана саме з прикордонною системою.

Після завершення навчання Ченчик служив у 23-й окремій аеромобільній бригаді та Оршанецькому навчальному прикордонному загоні. Пізніше він перейшов до оперативно-розшукових підрозділів Східного регіонального управління ДПСУ. За доступними біографічними даними, понад 13 років його служби були пов’язані з оперативною роботою на Харківщині.

У листопаді 2011 року Ченчик почав обіймати керівні посади у Східному регіональному управлінні ДПСУ. У 2014 році він очолив Мостиський прикордонний загін на Львівщині, а згодом був призначений начальником Мукачівського прикордонного загону. Архівні повідомлення того періоду підтверджують, що у вересні 2014 року Ченчика називали начальником Мостиського загону, а його наступник отримав цю посаду після переведення Ченчика до Мукачева.

На посаді начальника Мукачівського прикордонного загону Ченчик працював у період посиленої уваги до ситуації на західному кордоні. У березні 2015 року повідомлялося про його переведення із Закарпаття для подальшої служби на Харківщині. Після цього він продовжив роботу в системі регіонального управління та займався, зокрема, міжнародним співробітництвом і прикордонно-представницькою діяльністю.

У 2019 році кар’єра Ченчика перейшла на загальнодержавний рівень. 9 вересня президент Володимир Зеленський призначив його заступником голови ДПСУ. Відповідний указ став одним із кадрових рішень щодо керівництва прикордонного відомства після зміни президента.

На посаді заступника голови Ченчик відповідав, зокрема, за організацію оперативно-розшукової діяльності. У 2020 році Зеленський присвоїв йому військове звання бригадного генерала. Указ від 14 жовтня 2020 року прямо визначав Ченчика заступником голови ДПСУ на момент присвоєння звання.

У 2022 році Ченчик отримав звання генерал-майора. Надалі він залишався одним із керівників ДПСУ та брав участь у роботі відомства на різних напрямках. Зокрема, у 2026 році він проводив робочі поїздки до прикордонних підрозділів, перевіряв організацію служби, інженерне облаштування рубежів та взаємодію командування на місцях.

31 серпня 2026 року Зеленський указом №837/2026 призначив Ченчика тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державної прикордонної служби України. Цього ж дня окремим указом Валерія Вавринюка було звільнено від тимчасового виконання обов’язків керівника служби. Таким чином, Ченчик перейшов із посади заступника на найвищу керівну посаду в ДПСУ у статусі т.в.о.

Цікаві факти

Однією з найбільш тривалих спеціалізацій Ченчика стала оперативно-розшукова робота. Саме цей напрям відрізняє його кар’єру від суто командного шляху керівника прикордонного загону: значна частина професійного досвіду генерала пов’язана зі збором оперативної інформації, протидією правопорушенням та роботою відповідних підрозділів. У подальшій діяльності на рівні керівництва ДПСУ цей досвід залишався частиною його службової компетенції.

Ченчик також представляв ДПСУ у питаннях міжнародної взаємодії. У матеріалах МВС та Національної поліції він виступав із питань протидії незаконному переміщенню зброї, боєприпасів і вибухових речовин через кордон. У таких заходах ішлося про обмін інформацією та координацію з міжнародними партнерами, зокрема в рамках співпраці правоохоронних органів.

У 2026 році Ченчик брав участь і в роботі, пов’язаній із військовослужбовцями ДПСУ. У травні він вручав державні нагороди прикордонникам Волинського загону, серед яких були військовослужбовці бойового підрозділу. За даними регіонального управління служби, частина нагороджених виконувала завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

У відкритих деклараціях Ченчика міститься інформація про його майновий стан як посадовця. Зокрема, у виправленій щорічній декларації за 2023 рік зазначено, що документ поданий 7 березня 2024 року, а суб’єктом декларування є Вадим Миколайович Ченчик. У декларації за 2024 рік, поданій у березні 2025-го, він також зазначений як особа, яка продовжує виконувати функції держави.

Публічна інформація про приватне життя Ченчика значно обмеженіша за відомості про його службу. Окремі біографічні ресурси пишуть про двох синів, однак ці відомості не мають такого ж рівня офіційного підтвердження, як його посади, військові звання та декларації. Тому деталі особистого життя, які не підтверджені надійними відкритими джерелами, не можуть вважатися встановленими фактами.

Відповіді на питання про Вадима Ченчика

Хто такий Вадим Ченчик?

Вадим Ченчик — український військовослужбовець, генерал-майор і керівник Державної прикордонної служби. До 31 серпня 2026 року він був заступником голови ДПСУ. У цей день Зеленський призначив його тимчасовим виконувачем обов’язків голови служби.

Коли Вадим Ченчик став заступником голови ДПСУ?

Президент Володимир Зеленський призначив Ченчика заступником голови ДПСУ у вересні 2019 року. До цього він мав тривалий досвід роботи у регіональних управліннях та прикордонних загонах. На посаді заступника він відповідав, зокрема, за оперативно-розшуковий напрям.

Яке військове звання має Вадим Ченчик?

Ченчик має звання генерал-майора. До цього у 2020 році президент присвоїв йому звання бригадного генерала. Відповідний указ від 14 жовтня 2020 року зазначає його як заступника голови ДПСУ.

Де Вадим Ченчик служив до керівництва ДПСУ?

Він служив у підрозділах на різних напрямках, зокрема у Східному регіональному управлінні ДПСУ. Ченчик очолював Мостиський та Мукачівський прикордонні загони. Після роботи на Закарпатті він продовжив службу на східному напрямку та згодом перейшов до керівництва центрального апарату ДПСУ.

Що змінилося для Ченчика 31 серпня 2026 року?

Цього дня президент призначив його тимчасовим виконувачем обов’язків голови ДПСУ. Рішення оформлено указом №837/2026. Перед цим від виконання обов’язків голови служби було звільнено Валерія Вавринюка.