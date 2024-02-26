В західній частині Чорного моря домінує Україна
2024-26-02    152

В західній частині Чорного моря домінує Україна

Коли Чорноморська зернова ініціатива перестала працювати, позиція України дозволила їй перехопити домінування в західній частині Чорного моря.

Як повідомляє міністерство оборони Великої Британії, постійні успіхи українських атак безперервно змушують Чорноморський флот Російської Федерації відступати. При цьому нещодавнє затоплення кораблів “Івановець” і “Цезар Куніков”, призвели до звільнення другого командира ЧФ.

“Незважаючи на здатність Росії продовжувати удари по Україні, використовуючи судна в умовах відносної безпеки східного Чорного моря, стає все очевидніше, що оборонна позиція, обрана для зменшення неконвенційного підходу України до морської війни, не працює так, як було задумано”, – припускають британці.

розвідка, Чорне море
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