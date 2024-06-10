В Європарламенті перемогли проукраїнські сили
2024-10-06    248

В Європарламенті перемогли проукраїнські сили

Вибори до Європарламенту: центристи зберегли більшість, вкрай праві посилили позиції у багатьох країнах. Голоси втратили соціал-демократи, ліві та зелені.

Партія президента Франції отримала вдвічі менше голосів (15,2%), ніж «Національне об’єднання» Марін Ле Пен (32%). Макрон розпустив парламент та призначив дострокові вибори.

У Німеччині перемагає консервативний блок ХДС/ХСС (29,5% голосів). На другому місці правопопулістська “Альтернатива для Німеччини” (16,5%), яка виступає проти підтримки України. Партія Шольца стала лише третьою (14,1%), продемонструвавши найгірший результат в історії виборів.

Права народна партія Іспанії лідера опозиції Альберто Нуньєса Фейхоо випереджає правлячу партію соціал-демократів прем’єра Педро Санчеса – 34,18% проти 30,19%.

Ультраправа «Австрійська партія свободи» лідирує в Австрії з 27% на тлі 23,5% у правлячої Австрійської народної партії.

Прем’єр Бельгії подав у відставку через провал на виборах. Його консервативну партію N-VA підтримали близько 16,7%, а партію прем’єра, ліберальну Open VLD, – близько 5,4%.

У Словаччині партія Фіцо Smer-SD посіла друге місце на виборах, отримавши 24,76% голосів. Першою стала опозиційна партія S (27,81%).

Консервативна партія італійського прем’єра “Брати Італії” перемогла на виборах – 28,9%. Лівоцентристська опозиційна Демократична партія (PD) отримала 24,5% голосів.

Партія прем’єра Угорщини Орбана «Фідес» отримала найгірший результат на виборах до Європарламенту (44,2% голосів). Опозиційна партія Петера Мадьяра TISZA отримала 30,1% голосів.

При цьому значних успіхів украй правих партій не змогли підірвати центристську більшість у Європарламенті — «Європейська народна партія», членом якої є голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, отримала 184 із 720 місць (25,56%). Вона пообіцяла, що більшість у Європарламенті буде «проєвропейською та проукраїнською».

вибори, Європарламент
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