Країни Європейського Союзу розглядають можливість зміни правил надання тимчасового захисту громадянам України після березня 2027 року. Серед пропозицій, які обговорюються на рівні держав-членів, — виключення з програми чоловіків призовного віку та осіб, які залишили територію України з порушенням законодавства.

Про це повідомляє Euroactiv із посиланням на джерела, знайомі з перебігом дискусій між європейськими урядами.

Наразі йдеться не про негайні зміни, а про можливі правила, які можуть бути запроваджені у разі продовження дії механізму тимчасового захисту після 2027 року.

Які зміни обговорюють країни ЄС

За інформацією видання, запропоновані обмеження можуть стосуватися насамперед нових заявників, які звертатимуться за отриманням статусу тимчасового захисту після ухвалення відповідних рішень.

Учасники переговорів зазначають, що нинішній механізм був створений як екстрений інструмент реагування на масовий потік українських біженців після початку повномасштабного вторгнення Росії. Однак через тривалий характер війни окремі країни виступають за перегляд окремих положень програми.

Одним із найбільш дискусійних питань стало перебування на території ЄС чоловіків призовного віку, які виїхали з України після початку війни.

Уряди деяких країн висловлюють занепокоєння

За даними Euroactiv, низка національних урядів заявляє про зміну структури новоприбулих українців.

Європейські посадовці звертають увагу на те, що серед осіб, які останнім часом звертаються по тимчасовий захист, дедалі більшу частку становлять чоловіки призовного віку.

Саме цей фактор став одним із приводів для початку дискусії щодо можливого коригування правил програми.

Окремі держави вважають, що питання слід розглядати не лише з точки зору міграційної політики ЄС, а й з огляду на довгострокові інтереси України.

Аргумент про відновлення України та мобілізаційний ресурс

Кілька країн-членів Євросоюзу висловили позицію, що механізм тимчасового захисту має враховувати потреби України у післявоєнному відновленні та збереженні людського потенціалу.

На їхню думку, повернення частини громадян у перспективі може сприяти відбудові економіки, відновленню інфраструктури та забезпеченню кадрових потреб держави.

Крім того, під час обговорень порушується питання мобілізаційного ресурсу України, хоча офіційних рішень із цього приводу наразі не ухвалено.

Водночас у ЄС визнають, що будь-які зміни повинні відповідати міжнародному праву та європейським стандартам захисту прав людини.

Рішення поки що не ухвалене

Джерела наголошують, що на сьогодні остаточного рішення щодо майбутнього програми немає.

Очікується, що питання буде розглянуте цього тижня під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ за участю міністрів, відповідальних за міграційну політику.

Саме там можуть бути сформовані політичні рекомендації щодо подальших кроків після завершення чинного терміну дії механізму тимчасового захисту.

Після цього Європейська комісія та держави-члени можуть перейти до більш детального опрацювання можливих змін.

Що таке механізм тимчасового захисту

Програма тимчасового захисту була активована Європейським Союзом у березні 2022 року після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Механізм дозволив мільйонам українців легально перебувати на території країн ЄС, отримувати доступ до житла, соціальної допомоги, освіти, медицини та ринку праці без проходження стандартної процедури отримання притулку.

Наразі статусом тимчасового захисту користуються мільйони громадян України в різних державах Європейського Союзу.

Якими можуть бути подальші кроки

Експерти зазначають, що дискусія навколо майбутнього програми є закономірною з огляду на тривалість війни та зміну міграційної ситуації в Європі.

Водночас будь-які зміни потребуватимуть погодження між державами-членами ЄС і можуть викликати значні політичні дискусії як у самому Євросоюзі, так і в Україні.

Наразі йдеться лише про попередні обговорення та можливі сценарії після 2027 року. Остаточна доля механізму тимчасового захисту та умови його подальшого функціонування залишаються предметом переговорів між країнами Європейського Союзу.