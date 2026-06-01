В ЄС обговорюють обмеження тимчасового захисту для частини українців після 2027 року
2026-01-06    169

В ЄС обговорюють обмеження тимчасового захисту для частини українців після 2027 року

Країни Європейського Союзу розглядають можливість зміни правил надання тимчасового захисту громадянам України після березня 2027 року. Серед пропозицій, які обговорюються на рівні держав-членів, — виключення з програми чоловіків призовного віку та осіб, які залишили територію України з порушенням законодавства.

Про це повідомляє Euroactiv із посиланням на джерела, знайомі з перебігом дискусій між європейськими урядами.

Наразі йдеться не про негайні зміни, а про можливі правила, які можуть бути запроваджені у разі продовження дії механізму тимчасового захисту після 2027 року.

Які зміни обговорюють країни ЄС

За інформацією видання, запропоновані обмеження можуть стосуватися насамперед нових заявників, які звертатимуться за отриманням статусу тимчасового захисту після ухвалення відповідних рішень.

Учасники переговорів зазначають, що нинішній механізм був створений як екстрений інструмент реагування на масовий потік українських біженців після початку повномасштабного вторгнення Росії. Однак через тривалий характер війни окремі країни виступають за перегляд окремих положень програми.

Одним із найбільш дискусійних питань стало перебування на території ЄС чоловіків призовного віку, які виїхали з України після початку війни.

Уряди деяких країн висловлюють занепокоєння

За даними Euroactiv, низка національних урядів заявляє про зміну структури новоприбулих українців.

Європейські посадовці звертають увагу на те, що серед осіб, які останнім часом звертаються по тимчасовий захист, дедалі більшу частку становлять чоловіки призовного віку.

Саме цей фактор став одним із приводів для початку дискусії щодо можливого коригування правил програми.

Окремі держави вважають, що питання слід розглядати не лише з точки зору міграційної політики ЄС, а й з огляду на довгострокові інтереси України.

Аргумент про відновлення України та мобілізаційний ресурс

Кілька країн-членів Євросоюзу висловили позицію, що механізм тимчасового захисту має враховувати потреби України у післявоєнному відновленні та збереженні людського потенціалу.

На їхню думку, повернення частини громадян у перспективі може сприяти відбудові економіки, відновленню інфраструктури та забезпеченню кадрових потреб держави.

Крім того, під час обговорень порушується питання мобілізаційного ресурсу України, хоча офіційних рішень із цього приводу наразі не ухвалено.

Водночас у ЄС визнають, що будь-які зміни повинні відповідати міжнародному праву та європейським стандартам захисту прав людини.

Рішення поки що не ухвалене

Джерела наголошують, що на сьогодні остаточного рішення щодо майбутнього програми немає.

Очікується, що питання буде розглянуте цього тижня під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ за участю міністрів, відповідальних за міграційну політику.

Саме там можуть бути сформовані політичні рекомендації щодо подальших кроків після завершення чинного терміну дії механізму тимчасового захисту.

Після цього Європейська комісія та держави-члени можуть перейти до більш детального опрацювання можливих змін.

Що таке механізм тимчасового захисту

Програма тимчасового захисту була активована Європейським Союзом у березні 2022 року після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Механізм дозволив мільйонам українців легально перебувати на території країн ЄС, отримувати доступ до житла, соціальної допомоги, освіти, медицини та ринку праці без проходження стандартної процедури отримання притулку.

Наразі статусом тимчасового захисту користуються мільйони громадян України в різних державах Європейського Союзу.

Якими можуть бути подальші кроки

Експерти зазначають, що дискусія навколо майбутнього програми є закономірною з огляду на тривалість війни та зміну міграційної ситуації в Європі.

Водночас будь-які зміни потребуватимуть погодження між державами-членами ЄС і можуть викликати значні політичні дискусії як у самому Євросоюзі, так і в Україні.

Наразі йдеться лише про попередні обговорення та можливі сценарії після 2027 року. Остаточна доля механізму тимчасового захисту та умови його подальшого функціонування залишаються предметом переговорів між країнами Європейського Союзу.

Euroactiv, війна в Україні, Євросоюз, ЄС, захист українців, міграційна криза, міграційна політика ЄС, міграція, Рада ЄС, статус захисту, тимчасовий захист, українські біженці, українські біженці в ЄС, українці в Європі, чоловіки призовного віку
Останні новини
Андрій Ярмоленко: біографія та цікаві факти про футболіста

Андрій Ярмоленко: біографія та цікаві факти про футболіста
Андрій Ярмоленко — один із найвідоміших українських футболістів сучасності, багаторічний читать далее
01-06, 16:58
Ярмоленко побив рекорд Шевченка, який тримався майже 14 років

Ярмоленко побив рекорд Шевченка, який тримався майже 14 років
Капітан збірної України та вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко вписав читать далее
01-06, 16:55
НБУ встановив новий антирекорд: долар перевищив 44,30 грн

НБУ встановив новий антирекорд: долар перевищив 44,30 грн
Національний банк України розпочав червень із чергового послаблення національної валюти. читать далее
01-06, 16:53
Постановка жінок на військовий облік: Рада готує нові правила

Постановка жінок на військовий облік: Рада готує нові правила
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки читать далее
01-06, 11:54
В ЄС обговорюють обмеження тимчасового захисту для частини українців після 2027 року

В ЄС обговорюють обмеження тимчасового захисту для частини українців після 2027 року
Країни Європейського Союзу розглядають можливість зміни правил надання тимчасового захисту читать далее
01-06, 11:27
На Банковій пояснили заяви Зеленського про завершення війни до листопада — ЗМІ

На Банковій пояснили заяви Зеленського про завершення війни до листопада — ЗМІ
В Офісі президента пояснюють заяви Володимира Зеленського щодо можливого завершення читать далее
01-06, 10:55
1 червня 2026 року: яке сьогодні церковне та державне свято в Україні

1 червня 2026 року: яке сьогодні церковне та державне свято в Україні
1 червня в Україні відзначають одразу кілька важливих подій. Цей читать далее
01-06, 09:30
Погода в Україні 1 червня 2026: де будуть дощі та грози

Погода в Україні 1 червня 2026: де будуть дощі та грози
Перший день літа в Україні принесе комфортну температуру повітря без читать далее
31-05, 19:41
Гороскоп на 1 червня 2026 року: кому пощастить у фінансах, а кому варто уникати конфліктів

Гороскоп на 1 червня 2026 року: кому пощастить у фінансах, а кому варто уникати конфліктів
Перший день літа 2026 року проходить під впливом енергії оновлення читать далее
31-05, 19:36
Борг за газ може з’явитися навіть після оплати: у Нафтогазі назвали причину

Борг за газ може з’явитися навіть після оплати: у Нафтогазі назвали причину
Українці можуть зіткнутися з появою заборгованості за газ навіть після читать далее
31-05, 19:18
В Україні почали тестувати людиноподібних роботів для роботи в зоні бойових дій

В Україні почали тестувати людиноподібних роботів для роботи в зоні бойових дій
Американський стартап Foundation Future Industries, пов'язаний із родиною президента США читать далее
31-05, 19:16
Молдова не планує вступ до НАТО через відсутність підтримки населення

Молдова не планує вступ до НАТО через відсутність підтримки населення
Молдова наразі не розглядає вступ до НАТО через відсутність достатньої читать далее
31-05, 19:08
Чи потрібно оцифровувати трудову книжку пенсіонерам: що буде після 10 червня

Чи потрібно оцифровувати трудову книжку пенсіонерам: що буде після 10 червня
До 10 червня 2026 року в Україні триває кампанія з читать далее
31-05, 19:04
Ukraine Weekly Digest (May 26 – June 1, 2026): Zelensky Warns of New Russian Offensive, EU Sanctions and the Drone War

Ukraine Weekly Digest (May 26 – June 1, 2026): Zelensky Warns of New Russian Offensive, EU Sanctions and the Drone War
The past week has once again placed Ukraine at the читать далее
31-05, 17:48
Українські гімнастки бойкотували гімни РФ і Білорусі на ЧМ Європи-2026

Українські гімнастки бойкотували гімни РФ і Білорусі на ЧМ Європи-2026
Українські спортсменки Софія Країнська та Варвара Чубарова під час церемонії читать далее
30-05, 21:49
Частина ВПО може втратити виплати: кого торкнуться нові перевірки

Частина ВПО може втратити виплати: кого торкнуться нові перевірки
Система державної підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні поступово переходить читать далее
30-05, 21:44
Погода в Україні 31 травня 2026: дощі, прохолода та погодні контрасти

Погода в Україні 31 травня 2026: дощі, прохолода та погодні контрасти
Останній день весни в Україні пройде під впливом нестійких атмосферних читать далее
30-05, 21:29
Гороскоп на 31 травня 2026: що чекає на знаки зодіаку цього дня

Гороскоп на 31 травня 2026: що чекає на знаки зодіаку цього дня
31 травня 2026 року пройде під впливом енергії завершення весняного читать далее
30-05, 21:21
Юлія Сенюк (Джозефіна Джексон): біографія та цікаві факти про зірку PornHub

Юлія Сенюк (Джозефіна Джексон): біографія та цікаві факти про зірку PornHub
Юлія Сенюк, більш відома під сценічним псевдонімом Джозефіна Джексон (Josephine читать далее
30-05, 18:02
Каріна Мазяр: біографія та цікаві факти про українську модель

Каріна Мазяр: біографія та цікаві факти про українську модель
Каріна Мазяр — українська модель та учасниця конкурсів краси, яка читать далее
30-05, 17:56
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції