В Україну завозять трудових мігрантів із Азії

В Україну почали завозити трудових мігрантів із країн Південної Азії (переважно з Індії та Бангладешу) через дозвіл на виїзд молоді 18–22 років, пише BBC Україна.ㅤ

Роботодавці шукають фахівців у сфері логістики, водіїв, зварювальників;

Дівчата їдуть слідом за хлопцями: “Спочатку я думав про чоловіків, про дівчат навіть не замислювався. Але врешті-решт вийшло так, що дівчата поїхали за ними”, — розповів один із підприємців;

У вересні на українсько-польському кордоні зафіксували 40 тисяч спроб перетину кордону українцями на виїзд, 13 тисяч — на в’їзд;

Деякі університети також відзначають невеликий відтік студентів.