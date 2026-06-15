В Україну йде спека до +33 градусів: прогноз на тиждень
2026-15-06    153

В Україну йде спека до +33 градусів: прогноз на тиждень

В Україні протягом тижня з 15 по 21 червня очікується поступове підвищення температури повітря. За прогнозом синоптиків, до кінця тижня в більшості регіонів встановиться по-справжньому літня погода зі спекою до +28°…+33°, хоча місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Початок тижня буде відносно прохолодним і нестійким. У понеділок, 15 червня, в окремих областях прогнозуються невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі температура коливатиметься в межах +15°…+20°, у центральних регіонах повітря прогріється до +18°…+22°, а на півдні та сході стовпчики термометрів піднімуться до +26°.

У вівторок, 16 червня, нестійка погода збережеться. Короткочасні дощі очікуються в різних частинах країни, однак температурний фон поступово підвищуватиметься. На заході та півночі прогнозують +17°…+21°, а в центральних, східних і південних областях — від +20° до +25°.

У середу, 17 червня, потепління стане більш відчутним. На заході та півночі температура підніметься до +19°…+23°, у центрі та на сході повітря прогріється до +25°, а на півдні — до +27°. Кількість опадів зменшиться, натомість сонячних періодів стане більше.

У другій половині тижня дощі матимуть локальний характер. Невеликі опади можливі переважно у північних та південних областях, однак загальний температурний режим залишатиметься стабільно теплим. Атмосферні процеси сприятимуть поступовому надходженню тепліших повітряних мас, що створить умови для подальшого підвищення температури.

У п’ятницю, 19 червня, майже по всій території України прогнозується малохмарна або ясна погода. Значна кількість сонячного тепла дозволить температурі піднятися до +23°…+27°, а в окремих районах західних областей повітря прогріється до +30°.

Найспекотнішими днями тижня стануть вихідні. У суботу та неділю в більшості регіонів очікується суха погода з мінімальною кількістю опадів. Денна температура становитиме +25°…+28°, а на півдні та заході країни місцями досягатиме +30°…+33°.

Попри загальне потепління, синоптики попереджають про окремі небезпечні погодні явища. Зокрема, 15 червня оголошено попередження про грози, град і шквали на сході України, а також у Дніпропетровській, Запорізькій областях і в Криму. Під час негоди можливі пориви вітру та локальне погіршення видимості.

Поступове посилення спеки наприкінці тижня може вплинути на самопочуття людей, особливо літніх громадян, дітей та осіб із серцево-судинними захворюваннями. Фахівці рекомендують дотримуватися питного режиму, уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями в найспекотніші години та стежити за прогнозами погоди у своєму регіоні.

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