Проблема булінгу в українських школах залишається однією з найбільш чутливих у сфері освіти. За офіційними даними, кількість зафіксованих випадків зростає, однак експерти наголошують, що реальні масштаби явища можуть бути значно більшими через недоотримання скарг та небажання батьків офіційно звертатися до правоохоронних органів.

Булінг охоплює як психологічний, так і фізичний тиск серед учнів, а в окремих випадках — участь дорослих, що ще більше ускладнює ситуацію.

Що показує статистика булінгу

Динаміка випадків булінгу

2025 рік

Зафіксовано:

285 адміністративних протоколів

зростання на 8% у порівнянні з попереднім роком

збільшення кількості звернень до поліції

2026 рік

Попередні дані свідчать про:

107 протоколів

зниження на 18% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року

Ці коливання можуть свідчити як про зміну реальної ситуації, так і про різницю в рівні фіксації випадків.

Де найчастіше фіксують булінг

У школах

Основне середовище виникнення конфліктів:

класні колективи

позашкільна взаємодія

соціальні групи учнів

Онлайн-простір

Зростає роль:

соціальних мереж

месенджерів

закритих чатів

Хто найчастіше є учасниками булінгу

Діти та підлітки

Основна частка випадків пов’язана з:

учнями середньої школи

підлітками старших класів

Дорослі учасники

Фіксуються також випадки, де:

дорослі можуть бути ініціаторами тиску

конфлікти переходять у площину «учень – дорослий»

Чому реальні масштаби можуть бути більшими

Чому булінг недооцінюється?

Експерти виділяють кілька причин:

небажання батьків подавати офіційні скарги

страх конфліктів зі школою

відсутність довіри до механізмів захисту

нормалізація агресивної поведінки

Як розглядаються справи про булінг

Адміністративний процес

Після фіксації випадку:

складається протокол

матеріали передаються до суду

приймається рішення щодо відповідальності

Судова практика

Частина справ доходить до суду, однак:

рівень розгляду є нестабільним

рішення можуть суттєво відрізнятися

Наслідки булінгу для дітей

Психологічні наслідки

Можливі:

тривожність

зниження самооцінки

соціальна ізоляція

Освітні наслідки

Також фіксуються:

погіршення успішності

небажання відвідувати школу

пропуски занять

Як запобігати булінгу

Роль школи

впровадження антибулінгових програм

робота психологів

контроль ситуації в класах

Роль батьків

регулярне спілкування з дітьми

уважність до змін поведінки

швидке реагування на конфлікти

Висновок

Статистика свідчить про те, що кількість офіційно зафіксованих випадків булінгу в Україні залишається значною, а проблема має системний характер. Водночас реальні масштаби можуть бути ще більшими через недосконалість механізмів фіксації та соціальні бар’єри. Ефективна протидія булінгу потребує спільної роботи шкіл, батьків та державних інституцій.