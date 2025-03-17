В Україні змінили правила повірки лічильників води

Цього року в Україні запрацювали нові правила щодо обслуговування лічильників води у багатоквартирних будинках.

Нові вимоги до перевірки лічильників у 2025 році:

▪️перевірки лічильників проводитимуться кожні три місяці;

▪️мешканці повинні забезпечити доступ до приладів обліку представникам комунальних підприємств;

▪️повідомлення про перевірку надходитимуть заздалегідь: особисто під розпис, рекомендованим листом, у вигляді SMS або іншими способами, що дозволяють підтвердити його отримання.

Відмова у доступі до лічильника або недопуск контролерів до квартири можуть призвести до адміністративних санкцій. Крім того, постачальник води має право перевести нарахування плати за воду за загальними нормами споживання, а не за показниками лічильника.