В Україні змінять правила видачі водійських посвідчень
2026-08-07    75

В Україні змінять правила видачі водійських посвідчень

В Україні змінять правила видачі та строк дії водійських посвідчень. Про новий порядок повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Відповідно до запропонованих змін, посвідчення водія для власників мотоциклів і легкових автомобілів діятимуть 15 років, а для водіїв вантажного та пасажирського транспорту — 5 років. При цьому повторно складати іспити після завершення терміну дії документа не потрібно.

За словами глави МВС, нові правила передбачають різний строк чинності посвідчень залежно від категорії транспортного засобу. Для категорій A1, A, B, B1 та BE, до яких належать мотоцикли, моторолери, квадроцикли та легкові автомобілі, посвідчення видаватимуться строком на 15 років. Для професійних водіїв, які керують вантажівками, автобусами та іншими транспортними засобами категорій C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E і T, документ буде чинним протягом 5 років.

Одночасно зі строком дії посвідчення змінюється й порядок проходження медичного огляду. Водії повинні будуть підтверджувати придатність до керування транспортними засобами з такою ж періодичністю — один раз на 15 або 5 років залежно від категорії посвідчення. Такий підхід, за задумом МВС, має забезпечити регулярний контроль стану здоров’я водіїв без необхідності повторного проходження всієї процедури отримання права керування.

У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що нововведення не поширюватимуться на вже видані посвідчення. Документи, отримані раніше, залишатимуться чинними до завершення строку їхньої дії. Лише після закінчення цього терміну власники оформлюватимуть нові посвідчення за оновленими правилами.

Запропоновані зміни є частиною оновлення системи допуску водіїв до керування транспортними засобами та гармонізації українських правил із сучасними підходами до безпеки дорожнього руху. Періодичне підтвердження медичної придатності широко застосовується в багатьох країнах, особливо щодо професійних перевізників, які несуть підвищену відповідальність за безпеку пасажирів і вантажів.

Водночас відсутність вимоги повторно складати теоретичний чи практичний іспит означає, що процедура заміни посвідчення стане простішою для більшості водіїв. Основною умовою залишатиметься успішне проходження медичного огляду та оформлення нового документа після завершення строку дії попереднього посвідчення.

МВС поки не повідомило дату набуття чинності новими правилами. Для їх повноцінного запровадження необхідне ухвалення відповідних нормативно-правових актів, які визначать порядок оформлення документів, проходження медичних оглядів та адміністративні процедури для водіїв різних категорій.

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