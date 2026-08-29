В Україні затвердили стратегію протидії лудоманії до 2035 року
2026-29-08    96

В Україні затвердили стратегію протидії лудоманії до 2035 року

Кабінет міністрів уперше затвердив державну стратегію протидії лудоманії до 2035 року. До її реалізації планують залучити 40 державних органів, а серед основних напрямів визначено профілактику ігрової залежності, її раннє виявлення, розширення психологічної допомоги, освітні заходи, блокування нелегальних гральних сайтів і протидію злочинності в гральному бізнесі.

Стратегія передбачає проведення інформаційних кампаній про ризики, пов’язані з азартними іграми. Держава також планує посилити профілактичну роботу серед молоді, зокрема через освітні заклади. Для школярів хочуть запроваджувати уроки та інші інформаційні заходи, присвячені формуванню відповідального ставлення до азартних ігор і ризикам розвитку залежності.

Окремий напрям стратегії стосується раннього виявлення проблемної ігрової поведінки. Влада планує розвивати механізми, які дозволять виявляти залежність до того, як вона призведе до значних фінансових, психологічних або соціальних наслідків. Паралельно мають розширити можливості для отримання психологічної допомоги людям із розладами, пов’язаними з азартними іграми.

Окремі програми передбачено для військовослужбовців і ветеранів. Для цих груп держава планує розробляти спеціальні підходи до профілактики та допомоги у випадках формування ігрової залежності. Конкретний перелік програм і механізмів їх реалізації має визначатися під час виконання стратегії.

Ще одним блоком стане протидія нелегальному сегменту грального ринку. Держава планує блокувати незаконні сайти, через які надаються послуги у сфері азартних ігор без належного дозволу, а також обмежувати незаконну рекламу. У межах цього напряму передбачено посилення боротьби зі злочинністю, пов’язаною з діяльністю грального бізнесу.

До реалізації документа залучать 40 державних органів. Такий масштаб означає, що боротьбу з лудоманією розглядають не лише як питання регулювання азартних ігор, а й як проблему, що потребує участі систем освіти, охорони здоров’я, соціальної політики, правоохоронних структур та органів, відповідальних за цифровий простір.

Запровадження окремої стратегії до 2035 року має об’єднати профілактичні, медичні та регуляторні заходи в межах одного довгострокового підходу. Раніше державне регулювання гральної сфери переважно зосереджувалося на ліцензуванні операторів, контролі за діяльністю бізнесу та протидії незаконному ринку. Новий документ розширює фокус на наслідки азартних ігор для конкретної людини.

Лудоманія, або розлад, пов’язаний з азартними іграми, може призводити до втрати контролю над частотою та обсягом ставок. Наслідками можуть ставати фінансові проблеми, борги, конфлікти в родині та потреба у психологічній або медичній допомозі. Саме тому стратегія поєднує обмежувальні заходи щодо нелегального ринку з програмами профілактики та раннього реагування.

Особливу увагу держава приділятиме доступності допомоги. Від ефективності цього напряму залежатиме, чи зможуть люди звертатися по підтримку на ранній стадії залежності, коли наслідки ще не стали масштабними. Для цього можуть знадобитися узгоджені алгоритми роботи психологів, медичних працівників і соціальних служб.

Блокування нелегальних гральних ресурсів також має скоротити доступ до платформ, які працюють поза системою державного контролю. Водночас результат цього напряму залежатиме від швидкості виявлення нових сайтів, взаємодії регуляторів із технологічними компаніями та можливості оперативно обмежувати рекламу незаконних операторів.

Азартні ігри в Україні були легалізовані у 2020 році після багаторічної заборони. Відтоді держава поступово формує систему контролю за гральним ринком, поєднуючи роботу ліцензованих операторів із заходами проти нелегального сегмента. Стратегія до 2035 року вперше окремо визначає довгострокову державну політику протидії ігровій залежності.

Подальша реалізація документа залежатиме від конкретних програм і заходів, які мають розробити залучені державні органи. Відкритими залишаються питання фінансування окремих напрямів, критеріїв оцінки ефективності та конкретних показників, за якими держава вимірюватиме зниження рівня ігрової залежності. Водночас затвердження стратегії створює рамку для системної роботи з проблемою до 2035 року.

азартна гра, гральний бізнес, Кабінет міністрів, лудоманія, новини України, психологічна допомога
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