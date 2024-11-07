В Україні затвердили новий перелік товарів, що не підлягають обміну та поверненню

Кабмін ухвалив постанову № 1243, якою затвердив новий перелік товарів, що не підлягають обміну або поверненню.
До цього переліку увійшли:
▪️харчові продукти;
▪️лікарські засоби;
▪️засоби особистої гігієни: зубні щітки, щітки для волосся, пензлики для вій або нігтів, помазки для гоління, щітки для особистої гігієни, манікюрні й педикюрні інструменти та інші подібні товари;
▪️косметична продукція та мийні засоби;
▪️товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем.
Попередній перелік товарів, які не підлягають обміну й поверненню, втратить чинність після набрання чинності новим документом.