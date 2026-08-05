В Україні запроваджують обов’язкове декларування IMEI смартфонів
2026-05-08    77

В Україні запроваджують обов’язкове декларування IMEI смартфонів

У Міністерстві фінансів запровадили обов’язкове декларування IMEI-кодів мобільних телефонів під час їхнього ввезення в Україну. Відповідний наказ уже підписано Мінфіном та зареєстровано Міністерством юстиції. Відтепер унікальні міжнародні ідентифікатори мобільних пристроїв необхідно буде зазначати в митних документах під час імпорту смартфонів та іншої мобільної техніки.

Нові правила спрямовані на посилення державного контролю за ринком електроніки та боротьбу з нелегальним імпортом мобільних пристроїв. IMEI є унікальним ідентифікатором кожного телефону, який виробник присвоює пристрою ще на етапі виробництва. Саме цей код використовується мобільними операторами для ідентифікації обладнання в мережі та може застосовуватися для блокування викрадених або незаконно ввезених телефонів.

Уряд розраховує, що обов’язкове внесення IMEI до митних декларацій допоможе скоротити обсяги ввезення смартфонів за так званими «сірими» схемами. За відсутності офіційного декларування частина техніки потрапляє на ринок без повної сплати митних платежів і податків, що створює нерівні умови конкуренції для офіційних імпортерів та зменшує надходження до бюджету.

Водночас експерти звертають увагу на потенційні ризики для конфіденційності користувачів. Сам по собі IMEI не містить персональної інформації про власника пристрою. Однак у разі інтеграції цього ідентифікатора з базами даних операторів мобільного зв’язку, інформацією про SIM-картки, митними деклараціями або даними покупців технічно з’являється можливість пов’язати конкретний смартфон із конкретною особою.

Поки що новий порядок стосується лише процедури митного оформлення імпортованих мобільних телефонів. Документ не встановлює обов’язку для громадян додатково реєструвати вже придбані пристрої чи передавати державним органам інформацію про їх використання. Також не повідомлялося про створення окремого державного реєстру власників мобільних телефонів на основі IMEI.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) є міжнародним стандартом ідентифікації мобільного обладнання, який використовується практично в усіх країнах світу. Код складається з 15 цифр і дозволяє однозначно визначити конкретний пристрій незалежно від встановленої SIM-картки. Його застосовують виробники, оператори зв’язку, митні служби та правоохоронні органи під час боротьби з викраденнями телефонів і незаконним обігом техніки.

У різних державах практика використання IMEI суттєво відрізняється. Частина країн веде централізовані бази заблокованих пристроїв, які автоматично відключаються від мобільних мереж після повідомлення про викрадення. Водночас питання поєднання IMEI із персональними даними користувачів залишається предметом дискусій між регуляторами, операторами зв’язку та організаціями, що займаються захистом цифрових прав. Подальший розвиток української системи залежатиме від нормативних актів, які визначатимуть порядок використання та захисту такої інформації.

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