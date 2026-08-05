В Україні запровадили нові ветпаспорти для домашніх тварин

В Україні запровадили ветеринарні паспорти нового зразка для домашніх тварин. Про це повідомила Держпродспоживслужба. Нові документи матимуть єдиний затверджений формат, унікальний ідентифікаційний номер та елементи захисту від підроблення. Водночас усі ветеринарні паспорти, видані раніше відповідно до чинних вимог, залишаються дійсними, тому їхнім власникам не потрібно оформлювати нові документи.

У Держпродспоживслужбі пояснили, що ветеринарний паспорт використовується для офіційної ідентифікації домашньої тварини та підтвердження виконання ветеринарно-санітарних вимог. Документ необхідний під час міжнародних і внутрішніх подорожей із твариною, участі у виставках, зміни власника, а також для отримання окремих ветеринарних послуг і проведення офіційних процедур.

Оформлення ветеринарного паспорта нового зразка здійснюватиметься виключно у державних ветеринарних установах. Перед його видачею тварина повинна пройти клінічний огляд, отримати передбачені законодавством профілактичні щеплення та необхідні ветеринарні обробки. Лише після виконання цих вимог уповноважений ветеринарний лікар зможе оформити документ встановленого зразка.

Запровадження єдиного формату має уніфікувати систему обліку домашніх тварин та зменшити ризики використання підроблених документів. Наявність унікального номера дозволить простіше ідентифікувати паспорт та перевіряти його справжність під час здійснення ветеринарного контролю або оформлення документів для виїзду за кордон.

У відомстві окремо наголосили, що зміни не стосуються власників, які вже мають чинний ветеринарний паспорт. Якщо документ був оформлений відповідно до вимог, він і надалі підтверджуватиме інформацію про вакцинацію, профілактичні заходи та інші ветеринарні записи без необхідності його заміни лише через появу нового бланка.

Ветеринарний паспорт є одним із базових документів для собак, котів і тхорів, які подорожують разом із власниками. У ньому зазначаються відомості про тварину, її власника, вакцинацію, насамперед проти сказу, а також результати інших ветеринарних процедур. Для міжнародних перевезень паспорт використовується разом з іншими документами, якщо цього вимагають правила країни призначення.

Останніми роками державні органи поступово оновлюють систему ветеринарного контролю та простежуваності тварин. Уніфікація офіційних документів, використання захищених бланків та стандартизація процедур відповідають міжнародній практиці у сфері ветеринарної медицини та спрямовані на підвищення рівня біобезпеки, боротьбу з фальсифікацією документів і спрощення контролю за дотриманням ветеринарних вимог.