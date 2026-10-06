В Україні запрацював реєстр лудоманів з обмеженим доступом

В Україні у 2026 році запрацював реєстр людей, яким обмежено доступ до азартних ігор, повідомило Міністерство цифрової трансформації. Від початку року до реєстру вже надійшло понад 3 тисячі заяв, а громадяни віком від 21 року можуть самостійно встановити для себе заборону на участь в азартних іграх терміном від шести місяців до трьох років.

Подати заяву можна онлайн через PlayCity. Обмеження встановлюється на визначений заявником строк, протягом якого доступ людини до азартних ігор має бути заблокований.

Механізм передбачає не лише добровільне звернення самої людини. Заяву щодо обмеження доступу до азартних ігор може подати її близький родич першого ступеня споріднення або законний представник. Це дає можливість ініціювати процедуру у випадках, коли людина самостійно не звертається по таке обмеження.

Реєстр має закритий характер і недоступний стороннім особам. Його дані використовуються для застосування встановлених обмежень, а інформація про внесених до переліку людей не призначена для публічного перегляду.

Можливість встановити обмеження на строк до трьох років є одним із передбачених механізмів відповідальної участі в азартних іграх. Мінімальний період самообмеження становить шість місяців, тому людина не може встановити заборону лише на короткий термін у кілька днів або тижнів.

Окремий механізм обмеження доступу до азартних ігор для військовослужбовців під час воєнного стану наразі ще розробляється. Його параметри та порядок застосування мають визначити додатково.

Створення реєстру є частиною державної політики щодо протидії ігровій залежності та посилення контролю за ринком азартних ігор. У практичному вимірі система має дозволяти поєднати добровільне самообмеження з технічним блокуванням доступу до азартних сервісів.

Кількість заяв, отриманих у 2026 році, свідчить про попит на механізм добровільного обмеження, однак сама цифра не означає кількість людей із встановленою ігровою залежністю. Заява може бути подана як самою людиною, так і визначеними законом представниками.

Для користувачів ключовою зміною є переведення процедури в онлайн-формат: для встановлення обмеження не потрібно особисто звертатися до установи. Водночас доступ до самого реєстру залишається обмеженим, що має запобігати розголошенню персональних даних людей, які скористалися механізмом.

Подальше регулювання залежатиме, зокрема, від запуску спеціального механізму для військових. Поки відповідні правила перебувають у розробці, чинна система самообмеження поширюється на загальних підставах.

Державне регулювання азартних ігор в Україні було перезапущене після ухвалення у 2020 році закону про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Документ легалізував роботу операторів після тривалої заборони та передбачив спеціальні вимоги до їхньої діяльності, реклами й захисту гравців.

У 2024 році Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей і створення нового державного органу для контролю за відповідним ринком. Нову модель регулювання пов’язали з посиленням заходів проти ігрової залежності та контролю за дотриманням обмежень.