Президент України Володимир Зеленський 28 листопада 2026 року підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 23 жовтня про посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури. Документ передбачає обмеження на поширення інформації про наслідки російських ударів по критичній інфраструктурі, зокрема енергетичних об’єктах, а також про строки відновлення пошкоджених об’єктів.

Йдеться про указ №1151/2026. Саме рішення РНБО має гриф «Для службового користування», тому його повний текст не оприлюднюється. У відкритому доступі є лише частина документа.

Обмеження стосуються не лише інформації про результати ракетних і дронових атак. Під них також підпадають відомості про етапи та стан будівництва захисних споруд на об’єктах енергетики й інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність населення.

Таким чином, предметом обмежень стає інформація, яка може розкривати ступінь захищеності енергетичних об’єктів, характер завданих їм пошкоджень і можливості відновлення. Публічне поширення таких відомостей потенційно може надати російській стороні додаткову інформацію для планування наступних атак.

Рішення ухвалене напередодні зимового періоду, коли стабільна робота електроенергетики, теплопостачання та інших систем життєзабезпечення має особливе значення. Російські війська продовжують атакувати українську інфраструктуру, а повторні удари по вже пошкоджених об’єктах ускладнюють ремонтні роботи та можуть збільшувати тривалість перебоїв із постачанням електроенергії.

Окремий блок рішення стосується захисних споруд. Інформація про те, на якому етапі перебуває їхнє будівництво, які об’єкти вже отримали захист і які роботи ще тривають, також має обмежуватися. Це стосується не тільки енергетики, а й інфраструктури, від якої залежить забезпечення населення базовими послугами.

Указ з’явився на тлі дискусії в Росії щодо запровадження кримінальної відповідальності за публікацію матеріалів про наслідки атак. Наприкінці листопада до Державної думи РФ внесли законопроєкт, який передбачає покарання за незаконне поширення фотографій, відеозаписів та інших відомостей про результати ракетних і дронових ударів.

Російська законодавча ініціатива передбачає обмеження публікації інформації про наслідки застосування безпілотників, ракет і артилерії. Також пропонується встановити відповідальність за розголошення відомостей про розташування військової техніки та об’єктів виробництва і зберігання озброєння без погодження з відповідними державними органами.

Водночас український указ має інший предмет регулювання: він стосується захисту критичної інфраструктури та реалізації заходів безпеки. Його положення не слід ототожнювати з російським законопроєктом про кримінальне покарання за публікації.

Новим рішенням також переглядається попередня державна політика щодо захисту енергетичних об’єктів. Зокрема, скасовується рішення РНБО від 17 жовтня 2023 року, яке регулювало організацію захисту та безпеки функціонування критичної інфраструктури й енергетики. Новий документ встановлює заходи на наступний опалювальний сезон.

Правові обмеження на поширення чутливої інформації в Україні діють із березня 2022 року. Тоді Кримінальний кодекс доповнили статтею 114-2, яка передбачає відповідальність за несанкціоноване розголошення інформації про переміщення зброї, військової техніки та розташування підрозділів Сил оборони. Залежно від обставин покарання може становити від трьох до 12 років позбавлення волі.

Залишається відкритим питання практичного застосування нових обмежень до медіа, журналістів та інших користувачів соціальних мереж. Зокрема, важливо, як саме визначатимуть межу між забороненим розголошенням інформації, що може допомогти ворогу, та суспільно важливим інформуванням про стан енергетичної системи й темпи відновлення пошкоджених об’єктів.