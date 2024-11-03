В Україні заборонено вилов риби: де саме та які є винятки
2024-03-11    309

В Україні заборонено вилов риби: де саме та які є винятки

З 1 листопада 2024 в українських водоймах розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Обмеження триватимуть до початку нерестового періоду 2025 року.

Нагадуємо, що риболовля у цей період дозволяється за межами зимувальних ям зимовими вудками та жерлицями всіх видів з криги.

У разі відсутності льодового покриву – нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади, загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку.

Окрім цього, необхідно пам’ятати, що в осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм.

За недотримання зазначених норм передбаченопокарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

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