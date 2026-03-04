В Україні викрили мережу педофілів

Онлайн-мережу педофілів викрили в Україні: 15 затриманих, серед них — мешканка Луцька, яка знімає для порно 3-річну дочку, — заявив голова Нацполіції Небутов.

Найбільш “вигукуючі” випадки:

▫️У Тернопільській області 35-річний чоловік вербував у Телеграмі малолітніх дівчаток та обманом змушував їх створювати порноконтент. Він також довгий час ґвалтував 14-річну дитину та знімав це на відео, яке потім продавав.

▫️У Рівненській області поліцейські затримали зловмисника, який чинив насильство над дітьми з малозабезпечених сімей, а фото та відео за гроші поширював на цифрових ресурсах.

▫️У Вінницькій області затримано приватного підприємця, який завербував у мережі 12-річну дівчинку та кілька місяців сексуально її експлуатував.

Всім фігурантам повідомили про підозру за виготовлення та збут дитячої порнографії, а також скоєння інших злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством над дітьми.