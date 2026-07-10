В Україні введуть в обіг нову банкноту 2000 гривень

Національний банк України з 4 вересня 2026 року вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. На лицьовому боці нової купюри буде зображений український поет, дисидент і політичний в’язень Василь Стус. Новий номінал стане найбільшою банкнотою в сучасному готівковому обігу країни та поповнить чинний банкнотний ряд гривні.

Випуск нової банкноти відбувається на тлі тривалого зростання споживчих цін, через що в суспільстві вже виникли дискусії щодо можливого зв’язку між появою купюри великого номіналу та рівнем інфляції. Водночас саме по собі введення нового номіналу не означає автоматичного прискорення інфляційних процесів. Центральні банки різних країн періодично оновлюють або розширюють банкнотний ряд, адаптуючи його до змін у структурі готівкових розрахунків, рівня цін та потреб економіки.

У Національному банку очікують, що поява банкноти номіналом 2000 гривень дозволить спростити проведення великих готівкових платежів, скоротити кількість банкнот під час розрахунків, а також знизити витрати на транспортування, зберігання та інкасацію готівки. Крім того, нова купюра має підвищити ефективність роботи банківської системи та підприємств, які регулярно працюють із великими обсягами готівки.

Особливу увагу приділено дизайну нової банкноти. Центральним елементом лицьового боку стане портрет Василя Стуса — одного з найвідоміших українських поетів XX століття, представника руху шістдесятників, правозахисника та політв’язня радянського режиму. Стус був засуджений за свою громадянську позицію та помер у таборі особливого режиму у 1985 році. Після відновлення незалежності України його творчість і боротьба за права людини стали символами незламності та опору тоталітаризму.

Нова банкнота також отримає сучасний комплекс елементів захисту від підробок. Очікується використання вдосконалених водяних знаків, захисної стрічки, оптично-змінних елементів, мікротексту, рельєфного друку та інших технологій, які вже застосовуються на оновлених українських банкнотах останніх років. Це має полегшити перевірку справжності купюри як громадянами, так і банківськими установами.

Запровадження банкноти номіналом 2000 гривень не передбачає вилучення з обігу інших номіналів. Усі чинні банкноти та монети гривні залишаться законним платіжним засобом і використовуватимуться паралельно з новою купюрою. Банки, торговельні мережі та підприємства поступово адаптують касове обладнання, банкомати та платіжні термінали до роботи з новим номіналом.

Економісти зазначають, що поява більших номіналів зазвичай відображає зміни в економіці та структурі готівкового обігу. Водночас ключовими чинниками інфляції залишаються монетарна політика, стан державних фінансів, виробництва, валютного ринку та загальна макроекономічна ситуація. Саме тому вплив нової банкноти на ціни визначатиметься не фактом її появи, а подальшим розвитком економіки України.