В Україні вперше автоматично зняли арешт із рахунків боржника
2026-26-10    121

В Україні вперше автоматично зняли арешт із рахунків боржника

В Україні 24 жовтня 2026 року вперше автоматично зняли арешт із рахунків боржника після погашення заборгованості та виключили його з Єдиного реєстру боржників без участі державного або приватного виконавця. Про запуск механізму повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко. За його даними, система вже провела 2656 таких операцій.

Новий порядок стосується виконавчих проваджень, у яких сума боргу не перевищує десяти мінімальних заробітних плат. Автоматизація має скоротити час між фактичним погашенням заборгованості та зняттям обмежень із банківських рахунків. Раніше для завершення відповідних процедур потрібно було виконати передбачені законом дії в межах виконавчого провадження, зокрема оформити рішення про зняття арешту.

Запроваджений механізм дає змогу системі реагувати на погашення боргу без необхідності окремого втручання виконавця в кожному випадку, який відповідає встановленим критеріям. Це має зменшити адміністративне навантаження на органи виконавчої служби та прискорити відновлення доступу громадян до власних коштів.

Для боржників арешт рахунків може означати неможливість вільно розпоряджатися грошима в межах установлених обмежень. Навіть після сплати заборгованості завершення всіх процедур не завжди відбувається одночасно з переказом коштів кредитору. Автоматичне зняття арешту покликане усунути цю затримку в провадженнях, на які поширюється новий порядок.

Водночас автоматизація не означає скасування арештів за всіма виконавчими провадженнями. Оголошені правила передбачають граничний розмір заборгованості, тому застосування механізму залежить від відповідності конкретної справи встановленим умовам. Для проваджень із більшими сумами боргу порядок виконання рішень потрібно розглядати окремо відповідно до чинного законодавства.

Паралельно змінили й поріг вартості єдиного житла боржника, захищеного від примусового стягнення. Його підвищили з 20 до 50 мінімальних заробітних плат. Така зміна розширює майновий захист громадян у межах визначених законом умов і впливає на те, за якої вартості єдиного житла допускається застосування відповідних заходів стягнення.

Підвищення порогу має значення для виконавчих проваджень, у яких вирішується питання про звернення стягнення на нерухомість. Водночас сам факт володіння єдиним житлом не означає абсолютного імунітету від будь-яких виконавчих дій: захист застосовується в межах законодавчих критеріїв, зокрема щодо вартості майна та суми заборгованості.

Автоматизація виконавчих процедур є частиною ширшого переходу державних послуг до електронної взаємодії між інформаційними системами. Її практичний результат залежить від коректного обміну даними про погашення боргу, актуальності відомостей у реєстрах і своєчасного оновлення інформації, необхідної банкам для виконання рішень про зняття обмежень.

Важливим питанням залишається застосування нового механізму в ситуаціях, коли боржник має кілька виконавчих проваджень, заборгованість перед різними стягувачами або інші чинні підстави для арешту рахунків. У таких випадках погашення одного боргу саме по собі не обов’язково усуває всі обмеження. Тому остаточний результат залежатиме від обставин конкретного провадження та наявності інших законних підстав для арешту.

Андрій Гайченко, арешт рахунку, виконавче провадження, заблокували карту, реєстр боржників, стягнення майна
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