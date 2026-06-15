В Україні стрімко дешевшають картопля, помідори та огірки: актуальні ціни
2026-15-06    119

В Україні стрімко дешевшають картопля, помідори та огірки: актуальні ціни

У червні 2026 року в Україні зафіксовано помітне здешевлення овочів і ягід, зокрема картоплі, помідорів та огірків, на внутрішньому ринку, що відбулося протягом останнього тижня на оптових і роздрібних майданчиках, свідчать дані аналітичного проєкту EastFruit, який відстежує цінову динаміку в агросегменті України та інших країн регіону.

Найбільш різке зниження цін зафіксовано на молоду картоплю, яка подешевшала майже на третину — з діапазону 50–80 грн/кг до 35–65 грн/кг. Водночас минулорічна картопля демонструє незначне зростання вартості: з 12–16 грн/кг до 13–16 грн/кг, що аналітики пояснюють скороченням залишків старого врожаю та нерівномірною пропозицією на ринку.

Помідори за тиждень втратили в ціні, опустившись із 90–135 грн/кг до 70–100 грн/кг. Огірки також подешевшали — з 35–65 грн/кг до 25–40 грн/кг. Розширення цінового діапазону на солодкий перець із 130–170 грн/кг до 125–170 грн/кг свідчить про неоднорідність пропозиції та різницю між тепличною і польовою продукцією.

Серед інших овочів фіксується зниження вартості молодої білокачанної капусти — з 17–20 грн/кг до 15–18 грн/кг. Молодий буряк, навпаки, демонструє розширення цінового коридору до 30–40 грн/кг, що пов’язують із нерівномірними поставками та різною якістю продукції на ринку.

Редиска за тиждень подешевшала з 40–45 грн/кг до 20–40 грн/кг, а зелений горошок — з 70–90 грн/кг до 50–70 грн/кг. Такі коливання у сегменті ранніх овочів аналітики пов’язують із сезонним збільшенням пропозиції та виходом на ринок нових партій вітчизняної продукції.

У фруктово-ягідному сегменті найбільш помітне здешевлення зафіксовано щодо полуниці та черешні. Полуниця знизилася в ціні з 120–190 грн/кг до 70–120 грн/кг, тоді як черешня подешевшала з 130–220 грн/кг до 70–110 грн/кг. Зниження цін пояснюється активним надходженням сезонного врожаю з південних регіонів і збільшенням обсягів пропозиції на внутрішньому ринку.

Додатково в аграрному секторі зазначають, що цього сезону виробничі площі під баштанними культурами залишаються значними. У Херсонській області засіяно понад 1000 гектарів кавунами та близько 400 гектарів динями, однак через погодні умови перший масовий збір врожаю прогнозується не раніше середини липня.

Окремо в галузі картоплярства очікують стабільність пропозиції. За оцінкою директора Інституту картоплярства Микола Фурдига, внутрішній ринок забезпечений продукцією, а цінові коливання у сезоні можуть залишатися в межах минулорічних показників без різких стрибків.

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