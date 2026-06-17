В Україні спростили оформлення е-рецептів і медичних висновків
2026-17-06    125

В Україні спростили оформлення е-рецептів і медичних висновків

Міністерство охорони здоров’я України запровадило зміни, які розширюють повноваження лікарів щодо оформлення електронних рецептів і медичних документів. Відтепер алергологи та дитячі алергологи можуть самостійно виписувати е-рецепти на препарати в межах державної програми «Доступні ліки», а лікарі відділень екстреної медичної допомоги та окремі профільні спеціалісти отримали право формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без додаткових погоджень.

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Нововведення покликані скоротити кількість зайвих звернень пацієнтів до сімейних лікарів та зробити отримання необхідних документів швидшим. Якщо раніше для оформлення рецепта на ліки за програмою реімбурсації пацієнтам з алергічними захворюваннями часто доводилося окремо звертатися до сімейного лікаря, то тепер відповідний документ може бути сформований безпосередньо лікарем-алергологом або дитячим алергологом під час консультації.

Окремі зміни стосуються оформлення медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Такі повноваження отримали лікарі, які працюють у відділеннях екстреної допомоги, а також низка вузькопрофільних спеціалістів, зокрема у сфері онкології. Це дає можливість пацієнтам оформлювати необхідні документи без додаткового перенаправлення до інших медичних працівників.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що оновлений підхід має зменшити адміністративне навантаження як на медиків, так і на пацієнтів. Передбачається, що розширення кола спеціалістів, які можуть видавати електронні рецепти та медичні висновки, дозволить швидше розпочинати лікування та скоротить час на оформлення документів.

Програма «Доступні ліки» діє в Україні для забезпечення пацієнтів препаратами за визначеними напрямами лікування із частковим або повним відшкодуванням вартості. Електронний рецепт став основним механізмом отримання таких медикаментів, а цифровізація медичних сервісів поступово охоплює дедалі більше категорій лікарів і пацієнтів.

Розширення повноважень профільних спеціалістів також може позитивно вплинути на доступність медичної допомоги в регіонах, де навантаження на сімейних лікарів залишається високим. У випадках, коли пацієнт уже перебуває під наглядом вузького спеціаліста, необхідність повторного відвідування іншого лікаря для оформлення документів фактично усувається.

Зміни стали частиною подальшого розвитку електронної системи охорони здоров’я та цифрових сервісів у медичній сфері. Очікується, що спрощення процедур сприятиме більш оперативному отриманню рецептів, листків непрацездатності та інших документів, необхідних для лікування й соціального забезпечення пацієнтів.

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