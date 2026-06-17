В Україні спростили оформлення е-рецептів і медичних висновків

Міністерство охорони здоров’я України запровадило зміни, які розширюють повноваження лікарів щодо оформлення електронних рецептів і медичних документів. Відтепер алергологи та дитячі алергологи можуть самостійно виписувати е-рецепти на препарати в межах державної програми «Доступні ліки», а лікарі відділень екстреної медичної допомоги та окремі профільні спеціалісти отримали право формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без додаткових погоджень.

Нововведення покликані скоротити кількість зайвих звернень пацієнтів до сімейних лікарів та зробити отримання необхідних документів швидшим. Якщо раніше для оформлення рецепта на ліки за програмою реімбурсації пацієнтам з алергічними захворюваннями часто доводилося окремо звертатися до сімейного лікаря, то тепер відповідний документ може бути сформований безпосередньо лікарем-алергологом або дитячим алергологом під час консультації.

Окремі зміни стосуються оформлення медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Такі повноваження отримали лікарі, які працюють у відділеннях екстреної допомоги, а також низка вузькопрофільних спеціалістів, зокрема у сфері онкології. Це дає можливість пацієнтам оформлювати необхідні документи без додаткового перенаправлення до інших медичних працівників.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що оновлений підхід має зменшити адміністративне навантаження як на медиків, так і на пацієнтів. Передбачається, що розширення кола спеціалістів, які можуть видавати електронні рецепти та медичні висновки, дозволить швидше розпочинати лікування та скоротить час на оформлення документів.

Програма «Доступні ліки» діє в Україні для забезпечення пацієнтів препаратами за визначеними напрямами лікування із частковим або повним відшкодуванням вартості. Електронний рецепт став основним механізмом отримання таких медикаментів, а цифровізація медичних сервісів поступово охоплює дедалі більше категорій лікарів і пацієнтів.

Розширення повноважень профільних спеціалістів також може позитивно вплинути на доступність медичної допомоги в регіонах, де навантаження на сімейних лікарів залишається високим. У випадках, коли пацієнт уже перебуває під наглядом вузького спеціаліста, необхідність повторного відвідування іншого лікаря для оформлення документів фактично усувається.

Зміни стали частиною подальшого розвитку електронної системи охорони здоров’я та цифрових сервісів у медичній сфері. Очікується, що спрощення процедур сприятиме більш оперативному отриманню рецептів, листків непрацездатності та інших документів, необхідних для лікування й соціального забезпечення пацієнтів.