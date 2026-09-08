В Україні різко подорожчали огірки: ціни зросли на 20%
2026-08-09    113

В Україні різко подорожчали огірки: ціни зросли на 20%

Українські тепличні комбінати підвищили ціни на огірки до 30–55 грн за кілограм, і станом на поточний тиждень продукція в середньому коштує на 20% дорожче, ніж тижнем раніше. Зростання цін на внутрішньому ринку відбувається на тлі скорочення пропозиції овоча та збереження активного попиту з боку покупців.

За даними учасників ринку, одним із ключових факторів подорожчання стало зменшення обсягів огірків, які надходять із господарств відкритого ґрунту. Місцеві виробники поступово скорочують пропозицію, через що теплична продукція отримує більшу частку попиту на ринку.

Додатковим чинником стало те, що не всі тепличні комбінати розпочали збір урожаю огірка другого обороту. Через це загальний обсяг продукції, доступної для продажу, залишається обмеженим. За таких умов виробники отримали можливість переглядати відпускні ціни в бік підвищення.

Ситуацію посилює співвідношення попиту та пропозиції. За словами представників ринку, покупці продовжують активно закуповувати огірки, тоді як обсяги продукції від місцевих господарств зменшуються. Саме ця різниця між потребами ринку та кількістю доступного товару формує поточний висхідний ціновий тренд.

Поточні ціни також помітно відрізняються від торішніх показників. Тепличні огірки зараз продаються в середньому на 44% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Таким чином, нинішнє підвищення є частиною ширшої динаміки, а не лише короткостроковою зміною цін протягом останнього тижня.

Учасники ринку не виключають подальшого подорожчання огірків. Такий сценарій можливий у разі збереження активного попиту за одночасного обмеження пропозиції. Водночас розвиток ситуації залежатиме від того, наскільки швидко тепличні господарства нарощуватимуть обсяги збору врожаю другого обороту та як змінюватиметься пропозиція від виробників відкритого ґрунту.

Динаміка цін на овочі значною мірою залежить від сезонності виробництва. Огірок відкритого ґрунту має обмежений період масової пропозиції, тоді як тепличні підприємства можуть частково компенсувати сезонне скорочення поставок. Перехід між циклами вирощування тому часто супроводжується змінами доступних обсягів продукції та відповідною реакцією гуртових цін.

Схожа тенденція спостерігалася і на ринку кавунів. Українські фермери минулого тижня пропонували цю продукцію по 5–12 грн за кілограм залежно від якості та регіону вирощування, що також означало приблизно 20-відсоткове зростання за тиждень. Причиною називалося істотне скорочення пропозиції баштанної продукції від місцевих господарств.

новини України, овочевий ринок, огірок, фермери, ціна
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