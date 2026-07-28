В Україні проти Лукашенка можуть відкрити справу
2026-28-07    161

В Україні проти Лукашенка можуть відкрити справу

Офіс президента України звернувся до генерального прокурора з пропозицією розглянути питання про відкриття кримінального провадження щодо президента Білорусі Олександра Лукашенка. Лист був підготовлений у відповідь на звернення «Форуму демократичних сил Білорусі» та стосується звинувачень у можливій причетності білоруського лідера до воєнних злочинів, державного терору та депортації українських дітей. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на документи.

У зверненні «Форуму демократичних сил Білорусі», яке надійшло до президента Володимира Зеленського у травні, містився заклик домогтися притягнення Лукашенка до відповідальності за дії, які організація пов’язує з підтримкою Росії у війні проти України. У документі також йшлося про необхідність оцінити роль білоруської влади у переміщенні українських дітей на територію Білорусі.

За даними, наведеними у зверненні, йдеться щонайменше про 2442 українських дітей, яких, за твердженням авторів листа, перевезли до Білорусі в межах програми, що була задокументована Гуманітарною дослідницькою лабораторією Єльського університету. Організація заявляє, що ці дії можуть свідчити про участь білоруської влади у схемі переміщення дітей із територій, постраждалих від війни.

Сам Олександр Лукашенко у 2023 році заявляв, що Білорусь приймала дітей з України для відновлення після психологічних травм, спричинених війною. Він називав такі заходи гуманітарною допомогою та заперечував звинувачення у незаконному переміщенні дітей.

Після отримання звернення Офіс президента направив лист генеральному прокурору із проханням розглянути можливість відкриття кримінального провадження щодо білоруського президента. У документі не йдеться про ухвалене рішення щодо початку розслідування чи висунення підозри Лукашенку.

Наразі немає практичних перспектив того, що Олександр Лукашенко постане перед українським судом. Водночас, як зазначає Reuters, можливі звинувачення можуть використовуватися Києвом та білоруською опозицією як додатковий аргумент для посилення міжнародного тиску на білоруську владу.

Відносини між Києвом і Мінськом значно погіршилися після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Білорусь надала російським військам територію для розміщення військової інфраструктури та використання під час операцій проти України, однак Лукашенко заявляв, що білоруська армія не бере прямої участі у бойових діях.

У 2025 році Володимир Зеленський посилив критику на адресу Лукашенка та запровадив проти нього санкції. Український президент також неодноразово заявляв про ризики, пов’язані з можливим використанням території Білорусі для нових військових операцій проти України.

Лукашенко відкидає звинувачення Києва та заявляє, що Білорусь може вступити у війну лише у випадку нападу на її територію. Мінськ продовжує підтримувати політичні та військові контакти з Москвою, що залишається одним із головних факторів напруження у регіоні.

безпека, Білорусь, білоруська опозиція, війна, військові злочини, Володимир Зеленський, генеральний прокурор, Гуманітарна дослідницька лабораторія Єльського університету, депортація дітей, дипломатія, Київ, кримінальне провадження, міжнародне право, Олександр Лукашенко, Офіс президента, Росія, санкції, українські діти, Форум демократичних сил Білорусі
Останні новини
Старі долари не приймають: що робити та коли відмова незаконна

Старі долари не приймають: що робити та коли відмова незаконна
Власники готівкових доларів США нерідко стикаються із ситуацією, коли банк читать далее
28-07, 22:32
Трамп заявив, що покійний Ліндсі Грем любив війну

Трамп заявив, що покійний Ліндсі Грем любив війну
Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, читать далее
28-07, 20:21
В Україні проти Лукашенка можуть відкрити справу

В Україні проти Лукашенка можуть відкрити справу
Офіс президента України звернувся до генерального прокурора з пропозицією розглянути читать далее
28-07, 20:18
Михайло Хома (Дзидзьо): біографія та цікаві факти про співака

Михайло Хома (Дзидзьо): біографія та цікаві факти про співака
Михайло Хома — український співак, актор і продюсер, відомий широкій читать далее
28-07, 18:36
Зеленський і Трамп обговорили виробництво ракет для Patriot

Зеленський і Трамп обговорили виробництво ракет для Patriot
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під читать далее
28-07, 18:33
Українцям нараховуватимуть штрафи за прострочення податку на нерухомість

Українцям нараховуватимуть штрафи за прострочення податку на нерухомість
Власники нерухомості, які не сплатять податок у встановлений законом строк, читать далее
28-07, 17:39
Яке церковне свято 29 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 29 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
29 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святого мученика читать далее
28-07, 16:22
Податкова змінює правила перевірок декларацій з 1 серпня

Податкова змінює правила перевірок декларацій з 1 серпня
Із 1 серпня 2026 року в Україні змінюється порядок застосування читать далее
28-07, 16:05
До Реєстру збитків від війни подали лише 171 тисячу заяв

До Реєстру збитків від війни подали лише 171 тисячу заяв
До Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, надійшло читать далее
28-07, 16:00
ФОП у декреті можуть тимчасово не сплачувати єдиний податок

ФОП у декреті можуть тимчасово не сплачувати єдиний податок
Фізичні особи-підприємці першої та другої груп, які не використовують працю читать далее
28-07, 15:58
У Раді пропонують залишити НМТ у нинішньому форматі й у 2027 році

У Раді пропонують залишити НМТ у нинішньому форматі й у 2027 році
У Верховній Раді зареєстровано законодавчу ініціативу, яка передбачає продовження особливого читать далее
28-07, 15:53
Військовим нададуть до 50% знижки на ліки через застосунок «Армія+»

Військовим нададуть до 50% знижки на ліки через застосунок «Армія+»
Військовослужбовці зможуть купувати лікарські засоби та інші товари зі знижками читать далее
28-07, 15:51
У Парижі хочуть вчену Марію Кюрі увіковічити на Ейфелевій вежі

У Парижі хочуть вчену Марію Кюрі увіковічити на Ейфелевій вежі
У Парижі представили проєкт, який має виправити історичну несправедливість: на читать далее
28-07, 13:27
Інвестиції в дім замість імпульсивних витрат: експерти назвали головний тренд 2026 року

Інвестиції в дім замість імпульсивних витрат: експерти назвали головний тренд 2026 року
Раціональне споживання та довгострокові інвестиції у власне житло стають одним читать далее
28-07, 13:21
Давид Арахамія: біографія та цікаві факти про політика

Давид Арахамія: біографія та цікаві факти про політика
Давид Арахамія — український політик, підприємець, волонтер і народний депутат читать далее
28-07, 12:01
Ігор Мірошниченко: біографія та цікаві факти про політика, який втік до США

Ігор Мірошниченко: біографія та цікаві факти про політика, який втік до США
Ігор Мірошниченко — український політик, журналіст і спортивний коментатор, який читать далее
28-07, 11:17
У фруктах та овочах стало менше вітамінів: що з’ясували вчені

У фруктах та овочах стало менше вітамінів: що з’ясували вчені
Овочі та фрукти традиційно вважаються основою здорового харчування, однак наукові читать далее
28-07, 11:04
Євгеній Шульгат: біографія та цікаві факти про журналіста

Євгеній Шульгат: біографія та цікаві факти про журналіста
Євгеній Шульгат — український журналіст-розслідувач, який спеціалізується на антикорупційних розслідуваннях, читать далее
28-07, 11:00
НБУ підвищив офіційний курс долара і євро на 28 липня

НБУ підвищив офіційний курс долара і євро на 28 липня
Національний банк України встановив офіційні курси іноземних валют на вівторок, читать далее
28-07, 10:56
ЄС дозволив імпорт російського соболиного хутра в межах винятку

ЄС дозволив імпорт російського соболиного хутра в межах винятку
Європейський Союз скасував заборону на імпорт сирих шкур російського соболя, читать далее
28-07, 10:54
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні дипломатія закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026