В Україні проти Лукашенка можуть відкрити справу

Офіс президента України звернувся до генерального прокурора з пропозицією розглянути питання про відкриття кримінального провадження щодо президента Білорусі Олександра Лукашенка. Лист був підготовлений у відповідь на звернення «Форуму демократичних сил Білорусі» та стосується звинувачень у можливій причетності білоруського лідера до воєнних злочинів, державного терору та депортації українських дітей. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на документи.

У зверненні «Форуму демократичних сил Білорусі», яке надійшло до президента Володимира Зеленського у травні, містився заклик домогтися притягнення Лукашенка до відповідальності за дії, які організація пов’язує з підтримкою Росії у війні проти України. У документі також йшлося про необхідність оцінити роль білоруської влади у переміщенні українських дітей на територію Білорусі.

За даними, наведеними у зверненні, йдеться щонайменше про 2442 українських дітей, яких, за твердженням авторів листа, перевезли до Білорусі в межах програми, що була задокументована Гуманітарною дослідницькою лабораторією Єльського університету. Організація заявляє, що ці дії можуть свідчити про участь білоруської влади у схемі переміщення дітей із територій, постраждалих від війни.

Сам Олександр Лукашенко у 2023 році заявляв, що Білорусь приймала дітей з України для відновлення після психологічних травм, спричинених війною. Він називав такі заходи гуманітарною допомогою та заперечував звинувачення у незаконному переміщенні дітей.

Після отримання звернення Офіс президента направив лист генеральному прокурору із проханням розглянути можливість відкриття кримінального провадження щодо білоруського президента. У документі не йдеться про ухвалене рішення щодо початку розслідування чи висунення підозри Лукашенку.

Наразі немає практичних перспектив того, що Олександр Лукашенко постане перед українським судом. Водночас, як зазначає Reuters, можливі звинувачення можуть використовуватися Києвом та білоруською опозицією як додатковий аргумент для посилення міжнародного тиску на білоруську владу.

Відносини між Києвом і Мінськом значно погіршилися після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Білорусь надала російським військам територію для розміщення військової інфраструктури та використання під час операцій проти України, однак Лукашенко заявляв, що білоруська армія не бере прямої участі у бойових діях.

У 2025 році Володимир Зеленський посилив критику на адресу Лукашенка та запровадив проти нього санкції. Український президент також неодноразово заявляв про ризики, пов’язані з можливим використанням території Білорусі для нових військових операцій проти України.

Лукашенко відкидає звинувачення Києва та заявляє, що Білорусь може вступити у війну лише у випадку нападу на її територію. Мінськ продовжує підтримувати політичні та військові контакти з Москвою, що залишається одним із головних факторів напруження у регіоні.