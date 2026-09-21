В Україні пропонують змінити текст державного гімну

На сайті Кабінету міністрів України з’явилася електронна петиція із пропозицією змінити текст Державного гімну України та зробити його «більш оптимістичним». За три дні ініціатива набрала 1152 підписи з 25 тисяч необхідних для її подальшого розгляду.

Автори пропозиції пропонують замінити чинний текст новою редакцією, у якій замість мотивів боротьби та протистояння йдеться про мир, єдність, добробут і розвиток держави. У запропонованому варіанті перший куплет починається словами «Процвітає України — і слава, і воля», а далі містить згадки про спільне майбутнє, мирне життя та розбудову країни.

У новій версії також пропонується змінити приспів. Замість рядка «Душу й тіло ми положим за нашу свободу» автори петиції пропонують слова «Душу й тіло пробудили, обравши свободу». Далі йдеться про спадкоємність поколінь та походження від «славетного роду».

Окремі строфи запропонованого тексту присвячені мирному життю. У них згадуються Бог і благодать у кожному домі, Чорне море та Дніпро, а також процвітання держави. Ще один куплет описує спільну працю, збереження «мудрості, честі, сумління» та нові покоління, які мають нести у світ добро.

Петиція передбачає не просто коригування окремих слів чинного твору, а фактично пропонує нову редакцію тексту зі збереженням музичної основи. Водночас наявність петиції не означає автоматичної зміни державного символу: для цього необхідне окреме рішення, передбачене законодавством.

Чинний текст Державного гімну визначений законом «Про Державний Гімн України» від 6 березня 2003 року. Документ встановлює, що державним гімном є національний гімн на музику Михайла Вербицького зі словами першого куплету та приспіву твору Павла Чубинського. Саме ця редакція має юридичний статус державного символу.

Закон передбачає використання гімну під час урочистих заходів загальнодержавного значення, а його музичне виконання — під час офіційних державних церемоній та інших визначених заходів. Тому запропонована петицією зміна тексту стосується не лише літературної редакції відомого твору, а й установленого законом державного символу.

Ідея змінити текст гімну не є новою. У різні роки з’являлися пропозиції зробити його перші рядки більш оптимістичними. Зокрема, у 2022 році народна депутатка Людмила Буймістер зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №7162, яким пропонувалося змінити перші рядки першого куплету на «Переможе Україна! І слава, і воля» та «Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля». Законопроєкт був окремою парламентською ініціативою і відрізнявся від нинішньої пропозиції.

Схожі дискусії точилися і раніше. У 2019 році на сайті електронних петицій президента була зареєстрована пропозиція оголосити конкурс на новий, більш оптимістичний текст державного гімну. Та ініціатива завершила збір підписів без необхідної кількості голосів: її підтримали 24 особи з 25 тисяч необхідних.

Нинішня петиція поки перебуває на етапі збору підписів. Для досягнення встановленого порогу у 25 тисяч необхідно отримати ще 23 848 голосів. Подальша доля пропозиції залежатиме від кількості підтримки та передбаченої процедури розгляду таких звернень.