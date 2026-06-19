В Україні пропонують заборонити продаж енергетиків до 18 років
2026-19-06    17

В Україні пропонують заборонити продаж енергетиків до 18 років

В Україні народні депутати зареєстрували та винесли на розгляд законопроект №13024, яким пропонується заборонити продаж енергетичних напоїв особам до 18 років, а також обмежити їх реалізацію в окремих закладах і запровадити посилений контроль за обігом таких продуктів. Ініціативи стосуються як офлайн-торгівлі, так і онлайн-продажів із доставкою та перевіркою віку покупців.

Згідно з пропозиціями, продаж енергетиків планують заборонити на території шкіл, лікарень, спортивних та дитячих закладів, а також у спеціалізованих дитячих магазинах. Окремо передбачається, що реалізація через інтернет-магазини та сервіси доставки буде дозволена лише за умови обов’язкової ідентифікації віку покупця. Механізм перевірки планують реалізувати через електронні сервіси або підтвердження документів під час отримання товару, що має унеможливити купівлю енергетиків неповнолітніми.

У документі також закладено систему адміністративної відповідальності за порушення нових правил. Для продавців, які реалізовуватимуть енергетичні напої неповнолітнім або в заборонених місцях, пропонується встановити штрафи до 17 тисяч гривень. Для суб’єктів господарювання, включно з магазинами та мережами роздрібної торгівлі, суми санкцій можуть сягати приблизно 200 тисяч гривень залежно від характеру порушення та його повторності. Окремо передбачається посилення контролю з боку регуляторних органів, які отримають розширені повноваження щодо перевірок дотримання нових правил.

Додатково законодавці обговорюють запровадження відповідальності не лише для бізнесу, а й для батьків та самих підлітків у випадках систематичного вживання або придбання енергетичних напоїв. Йдеться про адміністративні механізми впливу, які мають стимулювати контроль за споживанням продуктів із підвищеним вмістом кофеїну та стимулюючих речовин серед неповнолітніх. Остаточні параметри таких норм наразі залишаються предметом дискусії.

Ініціативи перебувають на етапі розгляду та не набули статусу чинного закону. Водночас автори документів пов’язують їх із зростанням споживання енергетичних напоїв серед підлітків і занепокоєнням щодо впливу високих доз кофеїну та інших стимуляторів на серцево-судинну систему, нервову систему та загальний стан здоров’я молоді. Паралельно обговорюється необхідність гармонізації українського законодавства з практиками окремих країн ЄС, де діють часткові або повні обмеження на продаж подібних напоїв неповнолітнім.

У разі ухвалення законопроєктів ринок енергетичних напоїв в Україні може зіткнутися з посиленням регуляторного навантаження, зміною правил продажу та необхідністю впровадження додаткових систем контролю віку покупців як у роздрібних мережах, так і в онлайн-сегменті. Експерти також припускають, що це може вплинути на маркетингові стратегії виробників і доступність продукції для молодіжної аудиторії.

Верховна Рада, вікові обмеження, громадське здоров’я, енергетики, енергетичні напої, заборона продажу, закон 13024, законопроєкт, контроль віку, кофеїн, неповнолітні, онлайн продаж, підлітки, регулювання торгівлі, Україна, штрафи
Останні новини
В Україні пропонують заборонити продаж енергетиків до 18 років

В Україні пропонують заборонити продаж енергетиків до 18 років
В Україні народні депутати зареєстрували та винесли на розгляд законопроект читать далее
19-06, 16:59
SpaceX попередила про ризики для Starlink через новий план ЄС

SpaceX попередила про ризики для Starlink через новий план ЄС
Компанія SpaceX заявила, що запропоновані Європейським Союзом зміни до правил читать далее
19-06, 15:46
Трамп заявив, що Мелоні «просила фото», прем’єр Італії жорстко відповіла

Трамп заявив, що Мелоні «просила фото», прем’єр Італії жорстко відповіла
Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні читать далее
19-06, 15:40
З яких номерів найчастіше телефонують шахраї в Україні

З яких номерів найчастіше телефонують шахраї в Україні
Телефонне шахрайство залишається одним із найпоширеніших видів цифрового шахрайства в читать далее
19-06, 15:28
Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину 4:1 на ЧС-2026

Швейцарія розгромила Боснію і Герцеговину 4:1 на ЧС-2026
Збірна Швейцарії 19 червня 2026 року перемогла Боснію і Герцеговину читать далее
19-06, 11:10
Rockstar Games представила обкладинку GTA 6 і дату старту передзамовлень

Rockstar Games представила обкладинку GTA 6 і дату старту передзамовлень
Компанія Rockstar Games 18 червня 2026 року опублікувала офіційні матеріали читать далее
19-06, 11:05
Мексика першою вийшла до плей-оф ЧС-2026 після перемоги над Кореєю

Мексика першою вийшла до плей-оф ЧС-2026 після перемоги над Кореєю
Збірна Мексики 19 червня здобула мінімальну перемогу над Південною Кореєю читать далее
19-06, 11:03
Анастасія Кожевнікова: біографія та цікаві факти про співачку

Анастасія Кожевнікова: біографія та цікаві факти про співачку
Анастасія Кожевнікова — українська співачка, авторка пісень і колишня учасниця читать далее
19-06, 11:00
У ЄС обговорюють обмеження в’їзду для частини українських біженців: напевно, йдеться про чоловіків

У ЄС обговорюють обмеження в’їзду для частини українських біженців: напевно, йдеться про чоловіків
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала переглянути підходи читать далее
19-06, 10:54
Україна і США обговорюють замороження війни по лінії фронту, – The Economist

Україна і США обговорюють замороження війни по лінії фронту, – The Economist
Україна та Сполучені Штати ведуть щоденні консультації щодо можливих сценаріїв читать далее
19-06, 10:34
Олександр Пономарьов: біографія та цікаві факти про співака

Олександр Пономарьов: біографія та цікаві факти про співака
Олександр Пономарьов — один із найвідоміших українських естрадних співаків, композиторів читать далее
19-06, 10:28
У «Резерв+» з’явився статус «резервіст»: що робити працівнику і роботодавцю

У «Резерв+» з’явився статус «резервіст»: що робити працівнику і роботодавцю
Зміна категорії військового обліку в електронному військово-обліковому документі через застосунок читать далее
19-06, 10:26
Бронювання більше не гарантує захисту: повістки отримують навіть працівники з відстрочкою

Бронювання більше не гарантує захисту: повістки отримують навіть працівники з відстрочкою
В Україні почастішали випадки, коли повістки від територіальних центрів комплектування читать далее
19-06, 10:24
ЄС розділився через переговори з Росією та контакти Кошти

ЄС розділився через переговори з Росією та контакти Кошти
На саміті Європейського Союзу виникли серйозні розбіжності щодо можливості переговорів читать далее
19-06, 09:58
ЄС виключив із декларації пункт про прискорений вступ України

ЄС виключив із декларації пункт про прискорений вступ України
Європейський Союз під час підготовки підсумкової декларації саміту вилучив із читать далее
19-06, 09:34
США та Іран скасували переговори у Швейцарії

США та Іран скасували переговори у Швейцарії
Заплановані на сьогодні переговори між США та Іраном у Швейцарії читать далее
19-06, 09:31
Російські удари по портах можуть скоротити експорт зерна України на третину

Російські удари по портах можуть скоротити експорт зерна України на третину
У 2026 році на тлі посилення російських атак на портову, читать далее
18-06, 22:06
Атака дронів на Москву обвалила Мосбіржу та акції РФ

Атака дронів на Москву обвалила Мосбіржу та акції РФ
18 червня 2026 року атака безпілотників на Москву та повторний читать далее
18-06, 20:14
Яке церковне свято 19 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 19 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
19 червня 2026 року за новоюліанським календарем Православна церква України читать далее
18-06, 18:22
Ціни на нафту впали до мінімуму з початку війни Ірану після перемир’я

Ціни на нафту впали до мінімуму з початку війни Ірану після перемир’я
Світові ціни на нафту різко знизилися після досягнення домовленості про читать далее
18-06, 17:16
Теги
Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію комплаєнс криптовалюта мобілізація новини України перевірка банком фінансовий моніторинг фінансові операції