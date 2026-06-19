В Україні пропонують заборонити продаж енергетиків до 18 років

В Україні народні депутати зареєстрували та винесли на розгляд законопроект №13024, яким пропонується заборонити продаж енергетичних напоїв особам до 18 років, а також обмежити їх реалізацію в окремих закладах і запровадити посилений контроль за обігом таких продуктів. Ініціативи стосуються як офлайн-торгівлі, так і онлайн-продажів із доставкою та перевіркою віку покупців.

Згідно з пропозиціями, продаж енергетиків планують заборонити на території шкіл, лікарень, спортивних та дитячих закладів, а також у спеціалізованих дитячих магазинах. Окремо передбачається, що реалізація через інтернет-магазини та сервіси доставки буде дозволена лише за умови обов’язкової ідентифікації віку покупця. Механізм перевірки планують реалізувати через електронні сервіси або підтвердження документів під час отримання товару, що має унеможливити купівлю енергетиків неповнолітніми.

У документі також закладено систему адміністративної відповідальності за порушення нових правил. Для продавців, які реалізовуватимуть енергетичні напої неповнолітнім або в заборонених місцях, пропонується встановити штрафи до 17 тисяч гривень. Для суб’єктів господарювання, включно з магазинами та мережами роздрібної торгівлі, суми санкцій можуть сягати приблизно 200 тисяч гривень залежно від характеру порушення та його повторності. Окремо передбачається посилення контролю з боку регуляторних органів, які отримають розширені повноваження щодо перевірок дотримання нових правил.

Додатково законодавці обговорюють запровадження відповідальності не лише для бізнесу, а й для батьків та самих підлітків у випадках систематичного вживання або придбання енергетичних напоїв. Йдеться про адміністративні механізми впливу, які мають стимулювати контроль за споживанням продуктів із підвищеним вмістом кофеїну та стимулюючих речовин серед неповнолітніх. Остаточні параметри таких норм наразі залишаються предметом дискусії.

Ініціативи перебувають на етапі розгляду та не набули статусу чинного закону. Водночас автори документів пов’язують їх із зростанням споживання енергетичних напоїв серед підлітків і занепокоєнням щодо впливу високих доз кофеїну та інших стимуляторів на серцево-судинну систему, нервову систему та загальний стан здоров’я молоді. Паралельно обговорюється необхідність гармонізації українського законодавства з практиками окремих країн ЄС, де діють часткові або повні обмеження на продаж подібних напоїв неповнолітнім.

У разі ухвалення законопроєктів ринок енергетичних напоїв в Україні може зіткнутися з посиленням регуляторного навантаження, зміною правил продажу та необхідністю впровадження додаткових систем контролю віку покупців як у роздрібних мережах, так і в онлайн-сегменті. Експерти також припускають, що це може вплинути на маркетингові стратегії виробників і доступність продукції для молодіжної аудиторії.