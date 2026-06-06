В Україні пропонують посилити покарання для пішоходів-порушників
2026-06-06    190

В Україні пропонують посилити покарання для пішоходів-порушників

В Україні зареєстрували урядову петицію із закликом посилити відповідальність пішоходів за порушення правил дорожнього руху. Ініціатива передбачає жорсткіші санкції за перехід дороги на заборонений сигнал світлофора, рух у невстановлених місцях та інші дії, які створюють загрозу безпеці дорожнього руху. Документ оприлюднили на офіційному сайті Кабінету Міністрів, де триває збір підписів на підтримку пропозиції.

Автори петиції звертають увагу на те, що чинні штрафи, передбачені для пішоходів-порушників, залишаються одними з найнижчих серед усіх категорій учасників дорожнього руху. Наразі за порушення правил переходу проїжджої частини, ігнорування сигналів світлофора або вихід на дорогу у невстановленому місці громадяни можуть бути оштрафовані на 255 гривень. Якщо ж такі дії призвели до створення аварійної ситуації, законодавство передбачає штраф у розмірі 850 гривень або виконання громадських робіт.

Ініціатори вважають, що нинішні санкції не відповідають потенційним наслідкам подібних порушень. У тексті петиції зазначається, що значна частина дорожньо-транспортних пригод відбувається через нехтування правилами не лише водіями, а й пішоходами. Особливе занепокоєння викликають випадки раптового виходу людей на проїжджу частину перед транспортними засобами, що рухаються, а також перехід дороги в місцях із обмеженою видимістю.

Питання безпеки пішоходів та їхньої відповідальності періодично стає предметом дискусій як серед експертів транспортної галузі, так і серед представників правоохоронних органів. За даними профільних структур, значна кількість аварій із постраждалими стається саме через порушення правил переходу дороги. У багатьох випадках водії фізично не мають достатнього часу для реагування на несподівану появу людини на проїжджій частині.

Прихильники посилення відповідальності переконані, що збільшення штрафів може мати превентивний ефект та сприяти підвищенню дисципліни серед учасників дорожнього руху. На їхню думку, ризик відчутного фінансового покарання змусить громадян уважніше ставитися до правил та частіше користуватися пішохідними переходами і регульованими перехрестями.

Водночас питання залишається дискусійним. Частина експертів наголошує, що безпека на дорогах залежить не лише від розміру штрафів, а й від якості дорожньої інфраструктури, освітлення переходів, організації руху та рівня контролю за дотриманням правил. У багатьох містах України проблема небезпечних ділянок доріг залишається актуальною навіть за наявності встановлених обмежень та дорожніх знаків.

Для розгляду урядом петиція повинна набрати необхідну кількість голосів протягом визначеного терміну. Лише після цього документ можуть передати на офіційний розгляд органів влади. Навіть у разі підтримки ініціативи автоматичного перегляду штрафів не відбудеться, оскільки для зміни відповідних норм необхідне внесення поправок до законодавства та їхнє схвалення парламентом.

Станом на сьогодні жодних рішень щодо збільшення штрафів для пішоходів не ухвалено. Зареєстрована петиція є лише пропозицією громадян, яка має пройти встановлену процедуру розгляду. Водночас сама поява такої ініціативи свідчить про зростання уваги до проблеми дорожньої безпеки та пошук нових механізмів зменшення аварійності на українських дорогах.

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