В Україні пропонують давати річну відстрочку після народження дитини

В Україні зареєстрували петицію до Кабінету міністрів із пропозицією надати чоловікам відстрочку від мобілізації строком на один рік після народження дитини. Ініціатива з’явилася на офіційному сайті уряду та поки не має статусу законопроєкту. Для того щоб Кабмін розглянув звернення, петиція повинна зібрати встановлену законом кількість підписів протягом визначеного строку.

Автор петиції обґрунтовує свою пропозицію необхідністю підтримати молоді сім’ї в умовах повномасштабної війни та демографічної кризи. На його думку, гарантія тимчасової відстрочки після народження дитини може стати одним із чинників, що позитивно вплине на рішення сімей щодо народження дітей, а також дозволить батькові взяти активну участь у догляді за новонародженим у перший рік життя.

Нині законодавство України вже передбачає низку підстав для отримання відстрочки від мобілізації. Зокрема, її можуть отримати окремі категорії громадян залежно від сімейного стану, стану здоров’я, професійної діяльності або інших визначених законом обставин. Разом із тим сам факт народження однієї дитини наразі не є підставою для автоматичного надання річної відстрочки військовозобов’язаному батькові.

Механізм електронних петицій передбачає, що після реєстрації документ проходить збір підписів громадян. Якщо звернення набирає необхідну кількість голосів у встановлений термін, Кабінет міністрів зобов’язаний офіційно його розглянути та надати відповідь. При цьому позитивний розгляд петиції не означає автоматичного внесення змін до законодавства чи запровадження нових норм.

Для реалізації запропонованої ініціативи необхідно буде внести зміни до чинного законодавства про мобілізацію та військовий обов’язок. Це може відбутися лише після підготовки відповідного законопроєкту, його розгляду Верховною Радою та підписання Президентом України. До того часу правила мобілізації залишаються незмінними.

Питання поєднання оборонних потреб держави та підтримки демографічної політики неодноразово ставало предметом суспільних дискусій від початку повномасштабної війни. Експерти звертають увагу, що Україна одночасно стикається зі значними демографічними втратами та потребою у забезпеченні обороноздатності країни, тому будь-які зміни у сфері мобілізації потребують комплексної оцінки їхнього впливу як на систему комплектування Збройних сил, так і на соціальну політику держави.

Наразі зареєстрована ініціатива перебуває лише на етапі збору підписів. Лише після досягнення необхідного порогу підтримки уряд розглядатиме пропозицію та визначатиме подальші кроки щодо можливого нормативного врегулювання питання.