В Україні прогнозують дефіцит фруктів і ягід через заморозки

Весняні заморозки, які накрили значну частину України, можуть призвести до скорочення врожаю фруктів та ягід у 2026 році. Через несприятливі погодні умови аграрії вже повідомляють про втрати у садах, а експерти попереджають про можливий дефіцит окремих культур та зростання цін у літній сезон.

Найбільше від весняного похолодання постраждали абрикоси, персики, черешня, вишня та деякі ягідні культури. У період цвітіння температура в окремих регіонах опускалася нижче нуля, що негативно вплинуло на формування майбутнього врожаю. Для багатьох плодових дерев саме весняні заморозки є одним із найнебезпечніших факторів, здатних суттєво скоротити обсяги продукції.

За оцінками фахівців галузі, втрати врожаю в різних областях можуть відрізнятися залежно від інтенсивності заморозків та стадії розвитку рослин. В окремих господарствах пошкодження квіток і зав’язі виявилися настільки значними, що аграрії вже прогнозують суттєве зниження збору фруктів порівняно з минулим роком.

Експерти зазначають, що наслідки погодних аномалій українці можуть відчути вже найближчими місяцями. Якщо врожай справді виявиться нижчим за середні показники, це призведе до зменшення пропозиції на внутрішньому ринку. У результаті ціни на окремі види фруктів і ягід можуть залишатися високими протягом усього літнього сезону.

Особливе занепокоєння викликає ситуація з ранніми фруктами. Саме вони найбільш вразливі до різких перепадів температур навесні. Через це на ринку може спостерігатися нестача окремих позицій українського виробництва, а частину продукції доведеться компенсувати за рахунок імпорту.

Фахівці аграрного сектору наголошують, що остаточні масштаби втрат можна буде оцінити лише після початку активного збору врожаю. Проте вже зараз багато виробників визнають, що погодні умови цього року були одними з найскладніших за останні сезони.

Додатковий вплив на ціноутворення можуть мати витрати на логістику, енергоносії та засоби захисту рослин. Навіть у разі часткового відновлення врожайності виробники змушені враховувати зростання собівартості продукції, що також може позначитися на кінцевій вартості фруктів і ягід для споживачів.

На думку експертів, найбільш помітними зміни можуть стати на ринку абрикосів, персиків та черешні. Саме ці культури найчастіше потерпають від весняних заморозків і демонструють найбільшу залежність від погодних умов під час цвітіння.

Водночас ситуація не є критичною для всіх культур. Частина ягідників та садів у регіонах, які уникнули сильних морозів, зберегли потенціал для отримання нормального врожаю. Саме тому дефіцит може бути нерівномірним і стосуватися лише окремих видів продукції.

Економісти зазначають, що за умов скорочення внутрішнього виробництва ринок частково компенсує нестачу за рахунок імпортних поставок. Однак така продукція зазвичай коштує дорожче, що також може вплинути на загальний рівень цін у магазинах та на ринках.

Таким чином, літо 2026 року може стати непростим для українських споживачів. Через весняні заморозки країна ризикує отримати менший урожай фруктів та ягід, а окремі культури можуть подорожчати через зменшення пропозиції та зростання витрат виробників.