В Україні влітку 2026 року очікується подальше зростання цін на продукти харчування. За оцінками аналітиків, подорожчання продуктового кошика може становити від 5% до 25% залежно від погодних умов, врожайності, вартості логістики та енергоресурсів.

Експерти зазначають, що продовольча інфляція залишається одним із ключових факторів, які впливають на витрати українських домогосподарств. Уже зараз продукти харчування подорожчали приблизно на 9–13% у річному вимірі, а найближчими місяцями цей показник може зрости.

Аналітики розглядають три сценарії

Фахівці виділяють три основні сценарії зміни цін на продукти в літній період.

Найбільш сприятливим вважається оптимістичний сценарій. У такому випадку вартість продуктового кошика може зрости на 5–8%. Це можливо за умови стабільної логістики, відсутності серйозних погодних аномалій та отримання хорошого врожаю овочів, фруктів і зернових культур.

Базовий сценарій передбачає підвищення цін на 8–15%. Саме його більшість експертів наразі вважають найбільш реалістичним. Він враховує подорожчання пального, електроенергії та транспортних послуг, які безпосередньо впливають на собівартість виробництва та доставки продуктів. Частково зростання цін можуть стримати сезонні овочі нового врожаю.

Найбільш негативний сценарій передбачає підвищення цін на 15–25%. Такий розвиток подій можливий у разі несприятливих погодних умов, втрати частини врожаю через посуху або інші природні фактори, а також у випадку погіршення ситуації в енергетичному секторі.

Що впливає на ціни

Економісти наголошують, що на формування вартості продуктів впливає ціла низка факторів.

Одним із головних драйверів зростання цін залишається подорожчання пального. Витрати на транспортування продукції безпосередньо закладаються у кінцеву вартість товарів для споживачів.

Важливу роль також відіграє вартість електроенергії. Виробники харчової продукції, переробні підприємства, склади та торговельні мережі значною мірою залежать від енергоресурсів, тому будь-яке зростання тарифів впливає на цінники в магазинах.

Крім того, на ринок продовжують впливати логістичні витрати, коливання курсу валют, вартість добрив, насіння та інших ресурсів, необхідних для аграрного виробництва.

Які продукти можуть подорожчати найбільше

Експерти вважають, що найбільш чутливими до інфляційних процесів можуть залишатися м’ясо, молочна продукція, яйця та окремі категорії овочів.

Особливо значний вплив на ціни матимуть погодні умови. Якщо літо буде посушливим або аграрії зіткнуться з іншими проблемами під час вирощування культур, це може призвести до скорочення пропозиції на ринку та додаткового зростання вартості продуктів.

Водночас традиційний сезонний фактор здатний частково пом’якшити ситуацію. З появою нового врожаю окремі види овочів та фруктів можуть тимчасово дешевшати, що дозволить стримати загальне підвищення вартості продуктового кошика.

Продовольча інфляція залишається високою

За оцінками аналітиків, нинішнє подорожчання продуктів уже перевищує темпи зростання доходів значної частини населення. Саме тому продовольча інфляція залишається одним із найболючіших економічних викликів для українських сімей.

Фахівці рекомендують уважно стежити за динамікою ринку впродовж літа, оскільки погодні умови та стан енергетичної системи можуть суттєво вплинути на остаточні показники зростання цін. Наразі найбільш ймовірним залишається сценарій помірного подорожчання, однак ризики більш різкого зростання вартості продуктів також зберігаються.