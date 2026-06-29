В Україні попередили про можливе повернення графіків відключення світла
2026-29-06    52

В Україні попередили про можливе повернення графіків відключення світла

В Україні найближчим часом можуть знову запровадити графіки відключення електроенергії. Про можливі обмеження електропостачання попереджають енергетики, а перші повідомлення про застосування графіків уже з’явилися в Запорізькій та Івано-Франківській областях. Фахівці зазначають, що перелік регіонів, де можуть діяти обмеження, залежатиме від поточного стану енергосистеми та рівня навантаження.

За інформацією операторів енергетичної інфраструктури, локальні відключення застосовуються для збереження стабільної роботи об’єднаної енергосистеми та недопущення аварійних ситуацій. Такі заходи можуть вводитися як для побутових споживачів, так і для підприємств у разі виникнення дефіциту потужності або різкого зростання споживання електроенергії.

Наразі обмеження стосуються окремих областей, однак енергетики не виключають, що за несприятливого розвитку ситуації кількість регіонів, де діятимуть графіки, може збільшитися. Рішення про їхнє запровадження ухвалюється залежно від балансу між виробництвом і споживанням електроенергії, а також технічного стану мереж і генерувальних потужностей.

У літній період навантаження на енергосистему традиційно зростає через активне використання кондиціонерів, вентиляційного обладнання та іншої техніки, що працює від електромережі. У пікові години це може призводити до перевищення доступної потужності, особливо за одночасного проведення ремонтних робіт на окремих енергетичних об’єктах або зниження виробітку електроенергії.

Енергетичні компанії рекомендують споживачам стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу у своїх регіонах. Саме вони публікують актуальні графіки погодинних відключень, повідомляють про зміни режиму електропостачання та інформують про можливе скасування або продовження обмежень залежно від ситуації в мережі.

Після масштабних атак на українську енергетичну інфраструктуру система продовжує працювати в умовах підвищеного навантаження. Частина енергетичних об’єктів проходить відновлення та ремонт, що також впливає на доступний резерв потужності. У разі виникнення дефіциту диспетчери застосовують тимчасові обмеження для збереження стабільності роботи всієї енергосистеми та недопущення масштабних аварій.

Фахівці закликають українців раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірні години максимального навантаження. Скорочення споживання в піковий період дозволяє зменшити навантаження на мережі та знизити ймовірність застосування додаткових графіків відключення. Остаточні рішення щодо розширення переліку областей із обмеженнями ухвалюватимуться відповідно до фактичного стану енергосистеми та оперативної ситуації.

відключення світла, графіки відключення, дефіцит електроенергії, електрика, електроенергія, електромережі, електропостачання, енергетика, енергетична безпека, енергетична інфраструктура, енергомережа, енергосистема України, Запорізька область, Івано-Франківська область, оператор системи розподілу, погодинні відключення, ремонт енергосистеми, споживання електроенергії, стабілізаційні відключення, Україна
Останні новини
Кому потрібно міняти паспорт-книжечку на ID-картку у 2026 році

Кому потрібно міняти паспорт-книжечку на ID-картку у 2026 році
Українці й надалі можуть користуватися паспортом громадянина України у вигляді читать далее
29-06, 10:15
Санду: ЄС може вимагати виведення військ РФ із Придністров’я

Санду: ЄС може вимагати виведення військ РФ із Придністров’я
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що під час можливих переговорів читать далее
29-06, 10:12
В Україні попередили про можливе повернення графіків відключення світла

В Україні попередили про можливе повернення графіків відключення світла
В Україні найближчим часом можуть знову запровадити графіки відключення електроенергії. читать далее
29-06, 09:34
У РФ визнали дефіцит бензину і готуються до імпорту пального

У РФ визнали дефіцит бензину і готуються до імпорту пального
У Російській Федерації офіційно визнали дефіцит бензину та необхідність його читать далее
28-06, 20:21
У Європі через аномальну спеку загинули понад 1300 людей, — ВООЗ

У Європі через аномальну спеку загинули понад 1300 людей, — ВООЗ
У 2026 році в країнах Європи через хвилю аномальної спеки читать далее
28-06, 20:18
Яке церковне свято 29 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 29 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
29 червня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святих славних читать далее
28-06, 16:08
Графіки відключень світла ДТЕК: де перевірити онлайн

Графіки відключень світла ДТЕК: де перевірити онлайн
Планові та аварійні відключення електроенергії залишаються актуальною темою для мільйонів читать далее
28-06, 16:04
EcoFlow DELTA: що це, як працює та який варто обрати

EcoFlow DELTA: що це, як працює та який варто обрати
Портативні зарядні станції стали одним із найпопулярніших видів техніки в читать далее
28-06, 15:44
Що таке FunPay: як працює сервіс і кому він корисний

Що таке FunPay: як працює сервіс і кому він корисний
Ринок цифрових товарів і послуг щороку зростає, а разом із читать далее
28-06, 15:38
Що таке SoundCloud: як користуватися та скачати музику

Що таке SoundCloud: як користуватися та скачати музику
SoundCloud залишається однією з найбільших музичних платформ у світі, яка читать далее
28-06, 15:34
Що таке «Бабуся» від Opendatabot і як ШІ аналізує судові рішення

Що таке «Бабуся» від Opendatabot і як ШІ аналізує судові рішення
Штучний інтелект дедалі активніше інтегрується в українські цифрові сервіси. Черговим читать далее
28-06, 15:30
Прожитковий мінімум в Україні 2026: чинні суми та план підвищення

Прожитковий мінімум в Україні 2026: чинні суми та план підвищення
В Україні у 2026 році прожитковий мінімум залишається ключовим соціальним читать далее
28-06, 11:27
Мінімальна пенсія в Україні: чинні виплати, стаж і нова реформа 2026

Мінімальна пенсія в Україні: чинні виплати, стаж і нова реформа 2026
Пенсійна система України у 2026 році одночасно функціонує в двох читать далее
28-06, 11:14
Пенсія по інвалідності в Україні у 2026 році: що потрібно знати

Пенсія по інвалідності в Україні у 2026 році: що потрібно знати
Пенсія по інвалідності у 2026 році призначається за чітко визначеними читать далее
28-06, 11:03
Штраф за бур’яни на ділянці: коли власник землі несе відповідальність

Штраф за бур’яни на ділянці: коли власник землі несе відповідальність
Земельна ділянка, що заросла бур'янами або сухостоєм, може стати підставою читать далее
28-06, 10:42
Визначилися всі учасники плейоф чемпіонату світу-2026

Визначилися всі учасники плейоф чемпіонату світу-2026
28 червня після завершення заключних матчів групового етапу чемпіонату світу-2026 читать далее
28-06, 10:20
Португалія та Колумбія вийшли в плейоф ЧС-2026, Узбекистан вилетів

Португалія та Колумбія вийшли в плейоф ЧС-2026, Узбекистан вилетів
У ніч на 28 червня завершилися матчі третього туру групового читать далее
28-06, 10:16
Англія виграла групу L, Хорватія та Гана вийшли в плейоф ЧС-2026

Англія виграла групу L, Хорватія та Гана вийшли в плейоф ЧС-2026
28 червня завершилися матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу читать далее
28-06, 10:13
Олег Дорощук: біографія та цікаві факти про українського легкоатлета

Олег Дорощук: біографія та цікаві факти про українського легкоатлета
Олег Дорощук — український легкоатлет, який спеціалізується на стрибках у читать далее
28-06, 10:10
США та Іран знову обмінялися ударами після зриву перемир’я

США та Іран знову обмінялися ударами після зриву перемир’я
США та Іран у ніч на 28 червня знову обмінялися читать далее
28-06, 10:08
Теги
Європейський Союз Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 банк блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026