В Україні попередили про можливе повернення графіків відключення світла

В Україні найближчим часом можуть знову запровадити графіки відключення електроенергії. Про можливі обмеження електропостачання попереджають енергетики, а перші повідомлення про застосування графіків уже з’явилися в Запорізькій та Івано-Франківській областях. Фахівці зазначають, що перелік регіонів, де можуть діяти обмеження, залежатиме від поточного стану енергосистеми та рівня навантаження.

За інформацією операторів енергетичної інфраструктури, локальні відключення застосовуються для збереження стабільної роботи об’єднаної енергосистеми та недопущення аварійних ситуацій. Такі заходи можуть вводитися як для побутових споживачів, так і для підприємств у разі виникнення дефіциту потужності або різкого зростання споживання електроенергії.

Наразі обмеження стосуються окремих областей, однак енергетики не виключають, що за несприятливого розвитку ситуації кількість регіонів, де діятимуть графіки, може збільшитися. Рішення про їхнє запровадження ухвалюється залежно від балансу між виробництвом і споживанням електроенергії, а також технічного стану мереж і генерувальних потужностей.

У літній період навантаження на енергосистему традиційно зростає через активне використання кондиціонерів, вентиляційного обладнання та іншої техніки, що працює від електромережі. У пікові години це може призводити до перевищення доступної потужності, особливо за одночасного проведення ремонтних робіт на окремих енергетичних об’єктах або зниження виробітку електроенергії.

Енергетичні компанії рекомендують споживачам стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу у своїх регіонах. Саме вони публікують актуальні графіки погодинних відключень, повідомляють про зміни режиму електропостачання та інформують про можливе скасування або продовження обмежень залежно від ситуації в мережі.

Після масштабних атак на українську енергетичну інфраструктуру система продовжує працювати в умовах підвищеного навантаження. Частина енергетичних об’єктів проходить відновлення та ремонт, що також впливає на доступний резерв потужності. У разі виникнення дефіциту диспетчери застосовують тимчасові обмеження для збереження стабільності роботи всієї енергосистеми та недопущення масштабних аварій.

Фахівці закликають українців раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірні години максимального навантаження. Скорочення споживання в піковий період дозволяє зменшити навантаження на мережі та знизити ймовірність застосування додаткових графіків відключення. Остаточні рішення щодо розширення переліку областей із обмеженнями ухвалюватимуться відповідно до фактичного стану енергосистеми та оперативної ситуації.