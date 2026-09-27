В Україні перевірили комунальні тарифи: мають повернути 93 млн грн

В Україні за вісім місяців 2026 року Держпродспоживслужба провела 140 позапланових перевірок підприємств, які надають житлово-комунальні послуги. Порушення законодавства про ціни та ціноутворення виявили у 88,6% випадків, а підприємства зобов’язали зробити споживачам перерахунки та повернути загалом 92,67 млн грн.

Перевірки стосувалися правильності формування, встановлення та застосування тарифів на житлово-комунальні послуги. Йдеться про випадки, коли вартість послуг для населення розраховували або застосовували з порушеннями вимог законодавства.

За результатами контрольних заходів підприємствам видали приписи щодо усунення порушень і проведення перерахунків. Крім того, до порушників застосували адміністративно-господарські санкції, а посадових осіб, відповідальних за порушення, притягнули до адміністративної відповідальності.

Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор заявив, що споживачі можуть звертатися до служби, якщо мають сумніви щодо обґрунтованості підвищення тарифів. За його словами, після надходження звернення фахівці можуть провести перевірку за наявності відповідних підстав.

«Для нас важливо не тільки виявити порушення, але и домогтися перерахунку та повернення людям надміру сплачених коштів», — зазначив Крейтор.

Фактичне повернення коштів поки значно менше за суму, яку підприємства повинні відшкодувати споживачам. Станом на кінець серпня людям уже перерахували та фактично повернули 636,8 тис. грн. Виконання інших рішень щодо перерахунку і повернення коштів триває.

Таким чином, майже вся сума, визначена за результатами перевірок, поки перебуває на етапі виконання відповідних рішень. Держпродспоживслужба продовжує контролювати проведення перерахунків підприємствами, щодо яких встановили порушення.

Для споживачів ключовим механізмом захисту залишається звернення до територіального органу Держпродспоживслужби. У заяві можна повідомити про можливе порушення прав та законних інтересів, зокрема щодо правильності нарахування плати за житлово-комунальні послуги. За наявності підстав звернення може стати приводом для проведення контрольного заходу.

Держпродспоживслужба здійснює державний контроль у сфері цін і ціноутворення, зокрема щодо дотримання вимог під час формування та застосування вартості окремих товарів і послуг. Перевірки у сфері житлово-комунальних послуг дають змогу встановлювати не лише факт неправильного нарахування, а й суму, яку підприємство має компенсувати споживачам.