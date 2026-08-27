В Україні оновили показники зарплати для розрахунку пенсій
2026-27-08    115

В Україні оновили показники зарплати для розрахунку пенсій

Пенсійний фонд України затвердив показники середньої заробітної плати за квітень, травень і червень 2026 року, які застосовують під час призначення та перерахунку пенсій. У квітні розрахунковий показник становив 25 001 грн, у травні зріс до 25 636 грн, а в червні досяг 28 170 грн.

Таким чином, за три місяці показник збільшився на 3 169 грн. У відносному вираженні це зростання становить близько 12,7% порівняно з квітневим значенням. Найбільша зміна відбулася між травнем і червнем — показник зріс на 2 534 грн.

Затверджені суми використовують у пенсійних розрахунках відповідно до передбаченого законодавством механізму. Вони є одним із параметрів, які враховують під час визначення розміру пенсійних виплат, тому оновлення показників має значення для людей, яким призначають або перераховують пенсію у відповідний період.

Показник за кожен місяць формується окремо, тому червневі 28 170 грн не замінюють значення за попередні місяці. Під час розрахунків застосовуються показники, визначені для відповідного періоду, залежно від виду пенсійної процедури та норм, за якими вона проводиться.

Зростання середньої зарплати в розрахункових даних саме по собі не означає автоматичного збільшення пенсій на аналогічний відсоток. Остаточний розмір виплати залежить від конкретної пенсійної справи, страхового стажу, заробітку, який враховується для обчислення, та інших передбачених законом складових.

Для людини, яка вже отримує пенсію, зміна цього показника не означає, що виплата буде переглянута лише через його оновлення. Перерахунок проводиться за визначеними законодавством підставами. Нові показники безпосередньо використовуються насамперед у процедурах, де середня заробітна плата є складовою формули пенсійного розрахунку.

Динаміка за другий квартал показала нерівномірне зростання. У квітні показник був найнижчим серед трьох місяців, у травні він збільшився на 635 грн, а вже наступного місяця приріст був майже в чотири рази більшим. У результаті червневий показник перевищив квітневий більш ніж на три тисячі гривень.

Розрахункова середня зарплата є важливою частиною солідарної пенсійної системи. Для визначення виплати враховується не лише показник середньої заробітної плати, а й індивідуальні характеристики людини. Зокрема, значення мають тривалість страхового стажу та величина заробітку, з якої сплачувалися страхові внески.

Для призначення пенсії за віком законодавство передбачає використання середньої заробітної плати в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Окремі показники середньої зарплати також використовуються Пенсійним фондом у процедурах, де законодавство передбачає відповідні розрахунки.

Пенсійний фонд регулярно оприлюднює затверджені показники після завершення відповідного місяця. Це дозволяє використовувати актуальні статистичні дані в передбачених законом розрахунках. Для пенсіонерів і майбутніх одержувачів виплат ключовим залишається не окреме місячне значення, а те, як конкретний показник застосовується до їхньої пенсійної формули.

Подальші значення залежатимуть від динаміки середньої заробітної плати та офіційної статистики за наступні місяці. Затвердження нових показників дозволяє Пенсійному фонду продовжувати розрахунки за пенсійними процедурами, для яких ці дані є необхідними.

новини України, пенсійний розрахунок, Пенсійний фонд, пенсія, середня зарплата, страховий стаж
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