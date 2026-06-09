В Україні обмежать доступ до освіти без щеплень?
2026-09-06    115

В Україні обмежать доступ до освіти без щеплень?

В Україні готують законодавчі зміни, які передбачають обмеження доступу до освітніх закладів для дітей, які не мають обов’язкових профілактичних щеплень. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Нові правила можуть поширитися на школи, дитячі садки, оздоровчі табори та інші дитячі установи. Виняток планують залишити лише для дітей, які не можуть пройти вакцинацію через медичні протипоказання.

За словами Радуцького, відповідні норми містяться в законопроєкті про систему громадського здоров’я, який наразі готується до розгляду парламентом. Документ передбачає посилення державної політики у сфері профілактики інфекційних захворювань та збільшення рівня охоплення населення вакцинацією. Одним із ключових механізмів має стати обмеження відвідування організованих дитячих колективів для невакцинованих дітей.

Ініціатори змін наголошують, що йдеться про обов’язкові профілактичні щеплення, передбачені Національним календарем вакцинації. До переліку входять вакцини проти поліомієліту, кору, краснухи, паротиту, дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та інших небезпечних інфекцій. Саме ці захворювання становлять найбільшу загрозу для дитячих колективів у разі зниження рівня імунізації.

Передбачається, що виняток буде зроблено для дітей, які мають офіційно підтверджені медичні протипоказання до вакцинації. Йдеться як про постійні, так і про тимчасові обмеження, встановлені лікарями. У таких випадках батьки повинні будуть надати відповідні медичні документи для підтвердження неможливості проведення щеплень.

Питання допуску невакцинованих дітей до освітніх закладів уже неодноразово ставало предметом судових спорів в Україні. Раніше Верховний Суд підтверджував право держави встановлювати обмеження на відвідування дитячих колективів у разі відсутності обов’язкових щеплень, якщо такі заходи спрямовані на захист громадського здоров’я та безпеку інших дітей.

Необхідність посилення контролю за вакцинацією пояснюється періодичними спалахами інфекційних захворювань. Медики зазначають, що високий рівень колективного імунітету залишається одним із головних інструментів стримування поширення кору, кашлюка та інших інфекцій. За даними Міністерства охорони здоров’я, останніми роками рівень вакцинації в Україні поступово зростав, однак у деяких регіонах показники все ще залишаються нижчими за рекомендовані міжнародними організаціями.

Запропоновані зміни можуть торкнутися сотень тисяч сімей по всій країні. У разі ухвалення закону батькам доведеться підтверджувати виконання календаря щеплень під час зарахування дитини до закладів освіти або надавати документи про медичні протипоказання. Остаточні механізми реалізації нових правил будуть визначені після завершення розгляду законопроєкту та його ухвалення парламентом.

Дискусія навколо документа триває на тлі загальносвітової тенденції до посилення вимог щодо вакцинації дітей. Подібні правила вже діють у низці європейських країн, де доступ до освітніх закладів без обов’язкових щеплень обмежений або супроводжується додатковими вимогами для батьків.

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