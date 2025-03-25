В Україні обкладуть податками Bolt, Glovo та OnlyFans

Курʼєри, орендодавці, таксисти та контент-мейкери повинні будуть сплатити податки — в Україні хочуть обкласти податками такі компанії, як Bolt, Glovo та OnlyFans й подібних, — вже підготовлено відповідний законопроект.

Мова йде про доповнення Податкового кодексу України новою статтею. Ця стаття визначатиме, як оператори цифрових платформ по типу OnlyFans, Glovo, Uklon, Booking, мають декларувати доходи, отримані їхніми користувачами, тобто водіями, орендарями, кур’єрами та іншими особами, які продають товари або виконують певні платні послуги.

Законопроект передбачає, що людина, яка використовує онлайн-платформу як джерело доходу, має сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і 5% військового збору, тобто загалом 10%. Наприклад, з 20 тисяч гривень, зароблених за місяць, кур’єр Glovo має сплатити 2 тисячі гривень.