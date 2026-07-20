В Україні немає сертифікованих бомбосховищ для населення, заявив експерт

В Україні відсутні сертифіковані бомбосховища, призначені для захисту цивільного населення від прямого влучання ракет. Про це заявив інструктор Асоціації саперів Ігор Молодан, коментуючи стан захисної інфраструктури в країні на тлі триваючих повітряних атак. За його словами, більшість громадян під час сигналів повітряної тривоги перебувають в укриттях, які не розраховані на пряме ураження сучасними засобами ураження.

За словами Молодана, значна частина об’єктів, які використовуються як укриття, є спорудами цивільного захисту або найпростішими укриттями, однак вони не мають характеристик спеціалізованих бомбосховищ. Такі приміщення здатні знизити ризик ураження уламками, вибуховою хвилею чи вторинними факторами вибуху, але не гарантують захисту у разі прямого влучання ракети або авіабомби.

Інструктор Асоціації саперів назвав найбезпечнішими для цивільного населення споруди подвійного призначення, розташовані нижче рівня землі. До них він відніс заглиблені станції метрополітену, підземні паркінги та підземні переходи. За його оцінкою, саме на таких об’єктах під час російських ракетних атак було зафіксовано найменшу кількість постраждалих серед людей, які перебували в укритті.

Система захисних споруд цивільного захисту в Україні включає сховища, протирадіаційні укриття та найпростіші укриття. Після початку повномасштабного вторгнення значна кількість підвальних приміщень, паркінгів і підземних просторів була переобладнана для використання під час повітряних тривог. Водночас спеціалізовані бомбосховища, здатні витримувати значні навантаження від сучасних боєприпасів, потребують окремих інженерних рішень, суворого дотримання будівельних норм та відповідної сертифікації.

Питання модернізації захисної інфраструктури неодноразово порушувалося на державному рівні після масованих ударів по містах. Органи влади проводять перевірки стану укриттів, оновлюють їхній облік та фінансують ремонти окремих об’єктів. Одночасно фахівці у сфері цивільного захисту звертають увагу на необхідність будівництва нових захисних споруд із сучасними стандартами безпеки, особливо біля житлових кварталів, навчальних закладів і медичних установ.

Експерти наголошують, що навіть якщо укриття не є спеціалізованим бомбосховищем, перебування в ньому під час повітряної тривоги суттєво знижує ризик загибелі або травмування порівняно з перебуванням на відкритій місцевості чи у приміщеннях без захисних конструкцій. Саме тому служби цивільного захисту продовжують рекомендувати негайно переходити до найближчого доступного укриття після оголошення повітряної тривоги.