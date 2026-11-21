Міністерство оборони планує вдосконалити систему військового обліку, зокрема оновити реєстр «Оберіг» та налагодити автоматичне отримання інформації з інших державних баз. Йдеться про дані щодо відстрочок від призову, бронювання та місцеперебування військовозобов’язаних. За словами Івченка, це має допомогти державі точніше визначати мобілізаційний ресурс і планувати адресну роботу з громадянами, які підлягають призову.

Депутат пояснив, що основний напрям змін — не запровадження нових покарань, а впорядкування інформації про військовозобов’язаних. Держава має отримати можливість бачити актуальні дані про людей, їхній вік, категорії та статус. Це необхідно, зокрема, для планування рекрутингової кампанії Збройних сил і визначення потенційного ресурсу для комплектування підрозділів.

Окремий напрям — автоматичне відображення відстрочок і бронювання. Якщо відповідна інформація вже міститься в державних реєстрах, її мають передавати до системи військового обліку без необхідності повторного подання документів громадянином. Це також має зменшити кількість розбіжностей між базами та ситуацій, коли людина має законну підставу для відстрочки або бронювання, але її статус не відображається належним чином.

Івченко наголосив, що значного розширення санкцій для тих, хто ухиляється від виконання військового обов’язку, не планують. За його словами, чинне законодавство вже передбачає механізми впливу, зокрема обмеження окремих адміністративних і банківських послуг, а також можливість тимчасового обмеження права керування транспортними засобами. Тому влада, за його оцінкою, зосереджується на ефективнішому застосуванні наявних норм, а не на створенні нових видів покарання.

Перед застосуванням передбачених законом заходів людина має отримати повідомлення про необхідність виконати відповідні вимоги. Якщо вона не з’являється, можуть застосовуватися вже чинні механізми відповідальності. Цифровізація обліку, за задумом, повинна допомогти точніше визначати, кому адресувати повідомлення та повістки, а також перевіряти актуальність інформації про військовозобов’язаних.

Водночас із заяви депутата не випливає, що реєстр «Оберіг» перетворять на систему стеження в режимі реального часу. Йдеться про вдосконалення обміну інформацією між державними базами та актуалізацію облікових відомостей. Конкретний технічний механізм отримання даних про місцеперебування, перелік джерел інформації та порядок доступу до неї потребують окремого пояснення з боку Міноборони. Так само поки не оприлюднено повний перелік запланованих змін і календар їх упровадження.

Реалізація цих планів залежатиме від якості даних у державних реєстрах, їхньої сумісності та процедур виправлення помилок. Якщо інформація про відстрочку, бронювання або персональні обставини буде неповною чи застарілою, автоматизація сама по собі не усуне проблему. Важливим залишається і питання захисту персональних даних: військовий облік містить відомості, доступ до яких має регулюватися законом, а громадяни повинні мати можливість перевірити та виправити неточності.

Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» створений для ведення військового обліку в електронній формі. Його роботу регулює закон про Єдиний державний реєстр, а порядок бронювання працівників визначає, зокрема, постанова Кабінету міністрів №76 від 27 січня 2023 року. Відстрочка та бронювання мають різні юридичні підстави: перша надається через визначені законом особисті обставини, друге — для працівників, необхідних державним органам і підприємствам. Частину відстрочок уже можна оформити або продовжити через цифрові державні сервіси. Вадим Івченко — народний депутат від фракції «Батьківщина», член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.