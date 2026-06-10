В Україні можуть змінити правила зйомки людей і захисту даних

В Україні готуються оновити правила захисту персональних даних, які можуть суттєво змінити порядок фото- та відеозйомки громадян. Відповідні законодавчі зміни передбачають посилення контролю над використанням персональної інформації, обов’язок попереджати людей про зйомку та необхідність отримання згоди на поширення зображень. Про нові норми повідомили українські ЗМІ, які ознайомилися з положеннями майбутніх змін.

Згідно з оприлюдненою інформацією, нові правила стосуватимуться як фізичних осіб, так і компаній, медіа, державних установ та організацій, які працюють із персональними даними громадян. Однією з ключових новацій стане посилення контролю над використанням фотографій і відеозаписів, на яких можна ідентифікувати конкретну людину. Передбачається, що громадяни матимуть більше можливостей контролювати поширення власних зображень та вимагати їх видалення з відкритого доступу.

Нововведення можуть торкнутися роботи журналістів, блогерів, контент-мейкерів та користувачів соціальних мереж. У разі ухвалення змін особа зможе відмовитися від участі у фото- чи відеозйомці для подальшого розміщення матеріалів у соцмережах, на інтернет-ресурсах або в телевізійних програмах. Також планується встановити чіткіші правила отримання дозволу на використання зображень людей у публічному просторі.

Окремий блок змін стосується захисту персональних даних, які збирають компанії та державні органи. Законодавці пропонують посилити вимоги до зберігання, обробки та передачі інформації про громадян. Підприємства та установи повинні будуть забезпечити додаткові механізми захисту даних від несанкціонованого доступу, витоків або незаконного використання.

Одним із важливих елементів нової системи стане обов’язок оперативно повідомляти про випадки витоку персональної інформації. Якщо компанія або державна структура втратить контроль над даними користувачів чи громадян, вона повинна буде інформувати про це відповідні органи та осіб, яких стосується інцидент. Подібні правила вже діють у низці країн Європейського Союзу та вважаються одним із базових інструментів захисту цифрових прав громадян.

Запропоновані зміни пов’язані з необхідністю гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами у сфері захисту приватності. Після набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС питання адаптації норм щодо персональних даних стало одним із напрямів законодавчих реформ. Особливу увагу приділяють механізмам, які дозволяють громадянам контролювати використання власної інформації в цифровому середовищі.

Експерти у сфері кібербезпеки неодноразово звертали увагу на зростання кількості випадків витоків персональних даних у світі. Розвиток цифрових сервісів, соціальних мереж та онлайн-платформ призвів до того, що великі масиви інформації про користувачів стали цінним ресурсом для бізнесу та потенційною ціллю для кіберзлочинців. Саме тому дедалі більше держав посилюють вимоги до захисту персональної інформації та відповідальності за її незаконне використання.

Очікується, що нові правила можуть вплинути не лише на великі компанії та державні органи, а й на звичайних користувачів інтернету. Публікація фото чи відео за участю інших осіб може вимагати більш уважного ставлення до питань отримання згоди та дотримання права на приватність. Водночас остаточний зміст майбутніх норм стане відомим після завершення законодавчого процесу та офіційного ухвалення відповідних документів.