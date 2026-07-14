В Україні можуть запровадити відеоверифікацію на платіжних терміналах

В Україні готуються змінити правила роботи платіжних терміналів самообслуговування після перевірок Національного банку, які виявили порушення процедур ідентифікації клієнтів та операції з ознаками ризику. Як повідомляється, серед можливих нововведень розглядають встановлення камер для відеоверифікації користувачів на всіх терміналах, а також збільшення часових інтервалів між окремими транзакціями, щоб унеможливити проведення великої кількості швидких платежів.

Ініціатива обговорюється після масштабних перевірок операторів платіжної інфраструктури, проведених Національним банком України. За їхніми результатами регулятор зафіксував випадки недостатньої перевірки особи платника під час проведення фінансових операцій через термінали самообслуговування. Окрему увагу привернули платежі, які за своїми характеристиками можуть свідчити про спроби обходу процедур фінансового моніторингу.

Одним із запропонованих рішень є оснащення терміналів камерами, які дозволятимуть здійснювати відеоверифікацію клієнтів безпосередньо під час проведення операцій. Передбачається, що така система допоможе підтверджувати особу користувача та зменшити ризик використання платіжної інфраструктури для незаконних фінансових схем. Остаточний формат роботи такої технології та перелік операцій, на які вона поширюватиметься, поки що не визначені.

Ще однією зміною може стати збільшення паузи між окремими платежами, здійсненими через один термінал. Такий механізм має ускладнити проведення серії швидких транзакцій, які можуть використовуватися для дроблення великих сум або обходу встановлених фінансових обмежень. Банківські експерти зазначають, що саме велика кількість невеликих платежів за короткий проміжок часу часто привертає увагу служб фінансового моніторингу.

Платіжні термінали залишаються одним із найпоширеніших способів внесення готівки в Україні. Через них громадяни оплачують комунальні послуги, мобільний зв’язок, інтернет, кредити, поповнюють банківські картки та електронні гаманці. Саме тому будь-які зміни правил їхньої роботи можуть торкнутися значної кількості користувачів і операторів ринку.

Питання посилення контролю за фінансовими операціями стало особливо актуальним після оновлення законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Банки та небанківські фінансові установи поступово впроваджують нові механізми ідентифікації клієнтів, використовуючи цифрові документи, біометричні технології та додаткові інструменти перевірки особи.

Запровадження відеоверифікації може вимагати модернізації тисяч платіжних терміналів по всій країні, що потребуватиме додаткових інвестицій з боку операторів. Водночас учасники ринку очікують офіційних роз’яснень регулятора щодо технічних вимог, строків можливого впровадження нових правил та переліку операцій, для яких такі механізми будуть обов’язковими.

Якщо відповідні зміни будуть затверджені, вони можуть стати одним із найбільших оновлень правил роботи платіжних терміналів за останні роки. Очікується, що нові вимоги мають посилити фінансову безпеку, підвищити рівень контролю за готівковими операціями та зменшити можливості використання терміналів для проведення підозрілих платежів.