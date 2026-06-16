В Україні можуть запровадити штрафи до 170 тис. грн за незаконні звалища

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає суттєве посилення відповідальності за незаконне поводження з відходами, забруднення довкілля та створення несанкціонованих сміттєзвалищ. Документ, оприлюднений 16 червня, пропонує підвищити максимальні штрафи до 170 тис. грн, а в окремих випадках — запровадити покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Законодавча ініціатива спрямована на посилення екологічної відповідальності за порушення правил поводження з відходами та забруднення земель, водних об’єктів, атмосферного повітря і морського середовища. За задумом уряду, зміни мають стимулювати дотримання природоохоронного законодавства та зменшити кількість нелегальних сміттєзвалищ, які створюють ризики для здоров’я населення й екосистем.

Проєкт передбачає збільшення фінансових санкцій за забруднення навколишнього середовища. Максимальний розмір штрафу в окремих випадках може сягати 170 тис. грн. Водночас документ пропонує розширити застосування кримінальної відповідальності за порушення правил поводження з відходами, якщо такі дії призвели до негативних екологічних наслідків.

Зокрема, за порушення вимог щодо поводження з відходами, яке спричинило забруднення довкілля, пропонується встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Якщо правопорушення було скоєне групою осіб або його наслідком стали тяжкі наслідки, максимальний строк ув’язнення може становити від п’яти до семи років.

Найсуворіша відповідальність передбачена для випадків, коли порушення правил поводження з відходами призвело до загибелі людини або особливо тяжких наслідків. У такій ситуації законопроєктом пропонується запровадити покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Водночас запропоновані зміни не означають автоматичного запровадження кримінальної відповідальності за будь-яке засмічення території. Ініціатива не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі за одноразове викидання побутового сміття чи одного пакета у невстановленому місці. Основна увага приділяється системним порушенням або діям, які спричинили реальну шкоду навколишньому природному середовищу.

Подальша доля законопроєкту залежатиме від його розгляду у Верховній Раді. У разі підтримки парламентом нові правила можуть стати одним із найбільш масштабних переглядів відповідальності за екологічні правопорушення за останні роки та посилити контроль за незаконними звалищами й порушеннями у сфері управління відходами.