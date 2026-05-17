В Україні можуть запровадити штрафи для ворожок і магів: суть законопроєкту та можливі наслідки
2026-17-05    207

В Україні можуть запровадити штрафи для ворожок і магів: суть законопроєкту та можливі наслідки

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який передбачає можливе запровадження адміністративної відповідальності за надання та популяризацію послуг у сфері ворожіння, магії та езотерики. Ініціатива викликала суспільний резонанс, оскільки стосується сегмента, який довгий час функціонував без чіткого правового регулювання.

Документ спрямований на обмеження комерційної діяльності, пов’язаної з окультними практиками, а також на зменшення їх присутності в рекламному та інформаційному просторі.

Що пропонує законопроєкт

Законопроєкт передбачає запровадження штрафів за платні послуги у сфері ворожіння, магії та екстрасенсорики, а також за їхню рекламу і популяризацію.

Які послуги можуть потрапити під регулювання

Платні езотеричні послуги

Мова йде про:

  • ворожіння
  • «магічні консультації»
  • екстрасенсорні послуги
  • окультні практики за оплату

Рекламна діяльність

Окремо може бути обмежено:

  • рекламу в соціальних мережах
  • просування сайтів і сторінок
  • комерційні оголошення

Популяризація

Також розглядається питання:

  • публічного просування таких послуг
  • інформаційного контенту комерційного характеру

Мета ініціативи

Захист споживачів

Зменшення ризиків шахрайства та фінансових втрат громадян.

Регулювання ринку

Створення більш прозорих правил для сфер, які наразі не мають чіткого контролю.

Обмеження маніпуляцій

Зниження впливу на психологічно вразливих людей.

Як можуть виглядати штрафи

Які санкції можуть передбачити?

На рівні законопроєкту розглядаються:

  • адміністративні штрафи за надання послуг
  • штрафи за рекламу
  • посилення відповідальності за повторні порушення

Конкретні суми та механізми можуть бути змінені під час розгляду документа.

Суспільна реакція

Підтримка

Частина суспільства вважає ініціативу:

  • способом боротьби з шахрайством
  • захистом споживачів
  • кроком до впорядкування ринку послуг

Критика

Критики звертають увагу на:

  • складність юридичного визначення «езотеричних послуг»
  • ризик надмірного регулювання
  • питання свободи підприємницької діяльності

Потенційні наслідки

Для ринку

Можливі зміни:

  • зменшення публічної реклами
  • скорочення відкритих пропозицій
  • частковий перехід у тіньовий сегмент

Для медіапростору

Ймовірне зниження кількості рекламних згадок подібних послуг.

Висновок

Законопроєкт щодо можливого запровадження штрафів для ворожок і магів є спробою врегулювати сферу езотеричних послуг та обмежити їх комерційну і рекламну діяльність. Наразі документ перебуває на стадії розгляду, тому його остаточні положення можуть бути змінені.

ворожки, екстрасенси, законопроєкт, маги, політика, Україна, штрафи
Останні новини
У Раді пропонують змінити правила фінмоніторингу для ПЕП: суть законопроєкту

У Раді пропонують змінити правила фінмоніторингу для ПЕП: суть законопроєкту
У Верховній Раді України розглядається законопроєкт, який може суттєво змінити читать далее
17-05, 01:21
Військовим пояснили порядок оскарження рішень ВЛК: як це працює

Військовим пояснили порядок оскарження рішень ВЛК: як це працює
В Україні військово-лікарські комісії (ВЛК) відіграють ключову роль у визначенні читать далее
17-05, 01:17
В Україні зростає кількість справ про булінг у школах: що показує статистика

В Україні зростає кількість справ про булінг у школах: що показує статистика
Проблема булінгу в українських школах залишається однією з найбільш чутливих читать далее
17-05, 01:13
Українцям можуть безкоштовно роздавати продукти із супермаркетів: що передбачає ініціатива

Українцям можуть безкоштовно роздавати продукти із супермаркетів: що передбачає ініціатива
В Україні розглядається ініціатива, яка може змінити підхід до поводження читать далее
17-05, 01:10
Навіть після арешту рахунку боржники можуть користуватися до 17 294 грн: як це працює

Навіть після арешту рахунку боржники можуть користуватися до 17 294 грн: як це працює
В Україні діє система виконавчого провадження, яка дозволяє накладати арешт читать далее
17-05, 01:06
В Україні можуть запровадити штрафи для ворожок і магів: суть законопроєкту та можливі наслідки

В Україні можуть запровадити штрафи для ворожок і магів: суть законопроєкту та можливі наслідки
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який передбачає можливе запровадження читать далее
17-05, 01:03
Житлові сертифікати для бюджетників зі стажем понад 10 років: суть ініціативи та можливі умови

Житлові сертифікати для бюджетників зі стажем понад 10 років: суть ініціативи та можливі умови
Питання доступного житла для працівників бюджетної сфери в Україні залишається читать далее
17-05, 12:16
Біль у п’яті: основні причини та ефективні методи лікування

Біль у п’яті: основні причини та ефективні методи лікування
Біль у п’яті є однією з найчастіших скарг у дорослих читать далее
17-05, 12:10
Запах у пральній машині: причини, діагностика та ефективне усунення

Запах у пральній машині: причини, діагностика та ефективне усунення
Неприємний запах у пральній машині є однією з найпоширеніших побутових читать далее
17-05, 12:08
Чому жовтіє листя у кімнатних рослин і як це виправити

Чому жовтіє листя у кімнатних рослин і як це виправити
Кімнатні рослини є чутливими біологічними системами, які швидко реагують на читать далее
17-05, 12:04
Страви з гарбуза для діабетиків: 5 безпечних рецептів та правила приготування

Страви з гарбуза для діабетиків: 5 безпечних рецептів та правила приготування
Гарбуз є одним із найкращих сезонних продуктів для людей із читать далее
17-05, 11:57
Геморой: повний гід із причин, симптомів і лікування

Геморой: повний гід із причин, симптомів і лікування
Геморой — це одне з найпоширеніших захворювань сучасного способу життя, читать далее
17-05, 11:56
Як знизити тиск у домашніх умовах: повний розбір причин, симптомів і безпечних методів

Як знизити тиск у домашніх умовах: повний розбір причин, симптомів і безпечних методів
Підвищений артеріальний тиск — одна з найпоширеніших проблем сучасної людини, читать далее
17-05, 11:48
Полюція – це гріх чи ні?

Полюція – це гріх чи ні?
Період статевого дозрівання підлітка є природним етапом розвитку організму, під читать далее
16-05, 11:15
Офіси резерву+ замість ТЦК: стартує нова реформа

Офіси резерву+ замість ТЦК: стартує нова реформа
ТЦК можуть масштабно реформувати та перетворити на «Офіси резерву+», — читать далее
12-05, 08:19
У Польщі масово звільняють лікарів з України

У Польщі масово звільняють лікарів з України
У Польщі почали масово звільняти лікарів з України через відсутність читать далее
12-05, 08:17
Фінмоніторинг посилить контроль за купівлею дорогої нерухомості

Фінмоніторинг посилить контроль за купівлею дорогої нерухомості
Фінмоніторинг планує посилити контроль за купівлею дорогої нерухомості, елітних авто читать далее
12-05, 08:15
Новий цивільний кодекс змінює підхід до визначення права власності

Новий цивільний кодекс змінює підхід до визначення права власності
Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до визначення права читать далее
03-05, 10:49
«Укрзалізниця» змінила правила повернення квитків

«Укрзалізниця» змінила правила повернення квитків
Відсьогодні «Укрзалізниця» змінила правила повернення квитків — сума відшкодування тепер читать далее
03-05, 10:47
Как выбрать межкомнатные двери в Одессе от магазина Zimen

Как выбрать межкомнатные двери в Одессе от магазина Zimen
Выбор межкомнатных дверей — важный этап при ремонте квартиры, дома читать далее
02-05, 10:30
Теги
Дональд Трамп НБУ ТЦК авто війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація нерухомість податки спорт фільм штраф