У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який передбачає можливе запровадження адміністративної відповідальності за надання та популяризацію послуг у сфері ворожіння, магії та езотерики. Ініціатива викликала суспільний резонанс, оскільки стосується сегмента, який довгий час функціонував без чіткого правового регулювання.

Документ спрямований на обмеження комерційної діяльності, пов’язаної з окультними практиками, а також на зменшення їх присутності в рекламному та інформаційному просторі.

Що пропонує законопроєкт

Законопроєкт передбачає запровадження штрафів за платні послуги у сфері ворожіння, магії та екстрасенсорики, а також за їхню рекламу і популяризацію.

Які послуги можуть потрапити під регулювання

Платні езотеричні послуги

Мова йде про:

ворожіння

«магічні консультації»

екстрасенсорні послуги

окультні практики за оплату

Рекламна діяльність

Окремо може бути обмежено:

рекламу в соціальних мережах

просування сайтів і сторінок

комерційні оголошення

Популяризація

Також розглядається питання:

публічного просування таких послуг

інформаційного контенту комерційного характеру

Мета ініціативи

Захист споживачів

Зменшення ризиків шахрайства та фінансових втрат громадян.

Регулювання ринку

Створення більш прозорих правил для сфер, які наразі не мають чіткого контролю.

Обмеження маніпуляцій

Зниження впливу на психологічно вразливих людей.

Як можуть виглядати штрафи

Які санкції можуть передбачити?

На рівні законопроєкту розглядаються:

адміністративні штрафи за надання послуг

штрафи за рекламу

посилення відповідальності за повторні порушення

Конкретні суми та механізми можуть бути змінені під час розгляду документа.

Суспільна реакція

Підтримка

Частина суспільства вважає ініціативу:

способом боротьби з шахрайством

захистом споживачів

кроком до впорядкування ринку послуг

Критика

Критики звертають увагу на:

складність юридичного визначення «езотеричних послуг»

ризик надмірного регулювання

питання свободи підприємницької діяльності

Потенційні наслідки

Для ринку

Можливі зміни:

зменшення публічної реклами

скорочення відкритих пропозицій

частковий перехід у тіньовий сегмент

Для медіапростору

Ймовірне зниження кількості рекламних згадок подібних послуг.

Висновок

Законопроєкт щодо можливого запровадження штрафів для ворожок і магів є спробою врегулювати сферу езотеричних послуг та обмежити їх комерційну і рекламну діяльність. Наразі документ перебуває на стадії розгляду, тому його остаточні положення можуть бути змінені.