В Україні найближчим часом можуть змінити підхід до регулювання контенту для дорослих. Йдеться про можливе скасування кримінальної відповідальності за створення такого контенту, що фактично означатиме часткову легалізацію індустрії.

Водночас влада не планує пом’якшувати покарання за злочини, пов’язані з насильством, експлуатацією дітей, торгівлею людьми чи незаконними матеріалами.

Дискусія навколо теми вже стала однією з найгучніших у цифровій та юридичній сферах України.

Що саме можуть легалізувати

За інформацією ЗМІ, мова йде про декриміналізацію створення контенту для дорослих між повнолітніми людьми за взаємною згодою.

Фактично це означає:

скасування кримінальної відповідальності за виробництво такого контенту;

можливість легальної роботи авторів;

зменшення юридичних ризиків для платформ та моделей;

часткове виведення індустрії з тіні.

Що можуть декриміналізувати Що залишиться кримінальним Створення контенту для дорослих між повнолітніми Deepfake-контент Роботу моделей та авторів Контент із насильством Виробництво легального контенту Матеріали з неповнолітніми Онлайн-публікацію контенту Зоофілія та некрофілія Цифрові платформи Торгівля людьми та сутенерство

Таким чином, ключовою умовою залишається добровільність та повноліття учасників.

Чому тема стала актуальною саме зараз

Питання легалізації індустрії для дорослих активно обговорюється в Україні вже кілька років.

Серед головних причин:

стрімке зростання цифрових платформ;

популярність сервісів підписки на контент;

великі обсяги тіньового ринку;

податкові втрати держави;

невідповідність старого законодавства сучасному інтернету.

Багато експертів наголошують, що чинні норми кримінального законодавства були створені ще до появи сучасної цифрової економіки.

Чому держава може піти на декриміналізацію

Одним із головних аргументів прихильників змін є економіка.

Легалізація може:

вивести частину ринку з тіні;

збільшити податкові надходження;

спростити контроль за індустрією;

зменшити корупційні ризики;

створити прозорі правила для платформ.

На тлі розвитку цифрової економіки дедалі більше країн переглядають підходи до регулювання подібного контенту.

Який контент залишиться під забороною

Попри можливу декриміналізацію, низка категорій контенту залишиться кримінальним злочином.

Під забороною залишаються:

deepfake-матеріали;

контент із насильством;

матеріали з неповнолітніми;

зоофілія;

некрофілія;

примус та експлуатація.

Окремо кримінальна відповідальність і надалі діятиме за:

сутенерство;

втягнення у проституцію;

торгівлю людьми.

Таким чином, зміни не стосуються злочинів проти людини або експлуатації.

Чому deepfake викликає окреме занепокоєння

Особливу увагу законодавці приділяють deepfake-контенту.

Сучасні технології штучного інтелекту дозволяють:

створювати фейкові відео;

підробляти зовнішність людей;

використовувати чужі фото без згоди;

поширювати цифрове насильство.

Саме тому навіть у разі декриміналізації частини контенту deepfake-порнографія залишатиметься кримінальним правопорушенням.

Як це може вплинути на онлайн-індустрію

Український ринок цифрового контенту останніми роками швидко зростав.

Особливо популярними стали:

платформи підписок;

персональний контент;

стримінгові сервіси;

цифрові авторські продукти.

Декриміналізація може змінити правила гри для тисяч контент-креаторів, які працюють онлайн.

Чому суспільство розділилося у поглядах

Тема контенту для дорослих традиційно викликає гострі дискусії.

Прихильники змін говорять про:

права дорослих людей;

свободу цифрової діяльності;

податкову прозорість;

адаптацію законів до сучасності.

Критики ж наголошують на:

моральних ризиках;

впливі на молодь;

можливому зростанні нелегального контенту;

складності контролю.

Через це питання може стати предметом масштабних політичних дискусій.

Як це працює в інших країнах

У багатьох країнах світу створення контенту для дорослих між повнолітніми людьми не є кримінальним злочином.

Водночас держави зазвичай суворо карають:

контент із неповнолітніми;

примус;

торгівлю людьми;

насильство;

незаконне поширення матеріалів.

Україна фактично рухається у бік подібної моделі регулювання.

FAQ

Чи легалізують в Україні контент для дорослих?

Йдеться про можливе скасування кримінальної відповідальності за створення такого контенту між повнолітніми людьми за взаємною згодою.

Що залишиться кримінальним злочином?

Під забороною залишаться deepfake, контент із насильством, матеріали з неповнолітніми, торгівля людьми та сутенерство.

Чому Україна розглядає декриміналізацію?

Однією з причин є бажання вивести частину ринку з тіні та адаптувати законодавство до сучасної цифрової економіки.

Чи торкнуться зміни онлайн-платформ?

Так, нові правила можуть вплинути на роботу цифрових сервісів та контент-креаторів.

Чому deepfake-контент хочуть залишити під забороною?

Через ризики цифрового насильства, підробки особистості та використання зображень людей без їхньої згоди.

Висновок

Можлива декриміналізація контенту для дорослих може стати однією з найгучніших змін у цифровому та кримінальному законодавстві України за останні роки. Держава намагається знайти баланс між свободою онлайн-діяльності, економічними інтересами та захистом суспільства від незаконного контенту.

Водночас навіть у разі змін влада планує зберегти жорстку кримінальну відповідальність за експлуатацію, насильство, deepfake та злочини проти дітей. Саме ці межі стануть ключовими у майбутній моделі регулювання індустрії.