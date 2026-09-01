В Україні можуть дозволити приватизацію знищеного житла

Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію дозволити приватизацію державного та комунального житла, яке було пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Після оформлення права власності мешканці такого житла зможуть претендувати на державну компенсацію за знищене майно.

Чинне законодавство не врегульовує процедуру приватизації державного або комунального житла, яке зазнало пошкоджень чи було повністю знищене через бойові дії. Через відсутність права власності мешканці не можуть оформити компенсацію на умовах, передбачених для власників знищеного житла.

Запропонований механізм має усунути цю правову прогалину. Його суть полягає в тому, щоб надати мешканцям можливість спочатку оформити право приватної власності на житло, а після цього звернутися за державною компенсацією. Йдеться саме про об’єкти державного та комунального житлового фонду.

Питання має значення для людей, які проживали у квартирах або будинках, отриманих від держави чи громади, але не встигли або не мали можливості приватизувати їх до початку повномасштабної війни. Після руйнування такого помешкання вони фактично опинилися в іншій правовій ситуації, ніж власники приватної нерухомості.

Підтримка Кабміну є етапом підготовки відповідних законодавчих змін. Для практичного запуску механізму необхідно визначити порядок приватизації зруйнованого або пошкодженого об’єкта, перелік документів, необхідних для підтвердження права користування ним, а також процедуру подальшого оформлення компенсації.

Окремо має бути врегульовано питання підтвердження факту проживання та законності користування житлом до його пошкодження чи знищення. Це особливо важливо у випадках, коли паперові документи залишилися на тимчасово окупованих територіях або були втрачені внаслідок бойових дій.

Право на компенсацію за знищене нерухоме майно в Україні пов’язане з державною програмою відновлення житла, яка передбачає подання заяв, підтвердження факту знищення об’єкта та визначення розміру виплати або іншого виду компенсації. Для неприватизованих квартир і будинків ключовою проблемою залишається відсутність у мешканця статусу власника.

Запропоноване рішення може дозволити поширити механізм компенсації на ще одну категорію постраждалих. Водночас остаточні умови залежатимуть від законодавчих змін: необхідно встановити, які саме об’єкти підлягатимуть приватизації, хто матиме право на її проведення та як діятиме процедура щодо житла, яке вже фізично не існує.

Приватизація державного житлового фонду в Україні регулюється спеціальним законодавством і передбачає передачу житла громадянам у приватну власність. Водночас традиційна процедура розрахована на наявний об’єкт нерухомості, що створює юридичну проблему у випадку повного знищення квартири чи будинку. Саме цю колізію уряд пропонує врегулювати окремим рішенням.

Для мешканців пошкодженого житла також матиме значення ступінь руйнування об’єкта. Якщо будівлю можна відновити, механізм приватизації та компенсації може відрізнятися від ситуації, коли житло повністю знищене. Тому після ухвалення законодавчих змін уряду та органам місцевого самоврядування доведеться узгодити процедури обліку такого майна, оформлення права власності та призначення виплат.