В Україні можливі перебої з ліками через обстріли РФ

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури, логістичних маршрутів і складських об’єктів в Україні можуть виникнути перебої з постачанням окремих лікарських засобів. Про це повідомили 11 вересня, зазначивши, що в частині регіонів запаси деяких препаратів в аптеках скорочуються, а окремих позицій може залишитися лише на 2–3 тижні.

На ситуацію впливає одразу кілька чинників. Атаки РФ ускладнюють роботу транспортної та енергетичної інфраструктури, через що змінюються маршрути доставки медикаментів і збільшується час їхнього переміщення між виробниками, дистриб’юторами та аптечними мережами.

Додаткове навантаження створює підвищений попит у регіонах, де населення намагається заздалегідь придбати необхідні препарати. У результаті окремі лікарські засоби можуть швидше вибувати з аптечних запасів, тоді як їхнє поповнення потребує додаткового часу.

Особливі ризики виникають для людей із хронічними захворюваннями, які постійно приймають призначені лікарем препарати. Їм рекомендують завчасно сформувати запас необхідних ліків орієнтовно на 2–3 місяці, але робити це відповідно до медичних призначень і власної потреби.

Водночас громадян закликають не скуповувати медикаменти про запас без медичних показань. Масове придбання препаратів понад необхідну кількість може посилити дефіцит окремих позицій та ускладнити доступ до них для пацієнтів, які потребують лікування постійно.

Для аптечного ринку перебої з електропостачанням мають значення не лише через роботу торгових точок. Частина медичних препаратів потребує дотримання визначених температурних умов під час зберігання і транспортування. Тому стабільність енергопостачання та робота логістичних центрів безпосередньо впливають на можливість підтримувати необхідні запаси.

Українська система постачання ліків під час повномасштабної війни працює в умовах постійної потреби перебудовувати логістику. Аптечні мережі та дистриб’ютори використовують альтернативні маршрути, а виробники й постачальники мають враховувати ризики пошкодження інфраструктури та перебоїв у роботі складів.

Водночас нинішня ситуація не означає загального зникнення медикаментів з аптек. Йдеться передусім про ризик скорочення запасів окремих препаратів у конкретних регіонах. Тривалість таких перебоїв залежатиме від інтенсивності атак, роботи транспортної та енергетичної інфраструктури, швидкості поповнення складів і зміни попиту.