В Україні може розпочатися нова хвиля закриття банків у 2027 році
2026-18-08    147

В Україні може розпочатися нова хвиля закриття банків у 2027 році

У 2027 році в Україні може відбутися нова хвиля закриття банків, пов’язана з наслідками обстрілів і проблемами з поверненням кредитів. Такий прогноз озвучив офіцер Збройних сил України та колишній банкір Андрій Оністрат. За його словами, найбільші ризики виникають у фінансових установ, які активно кредитували підприємства, що зазнали руйнувань унаслідок бойових дій.

Оністрат вважає, що частина позичальників може припинити виконувати свої кредитні зобов’язання через втрату виробничих потужностей, майна та джерел доходів. У такому разі банки будуть змушені визнавати проблемну заборгованість і формувати додаткові резерви для покриття можливих збитків.

За словами колишнього банкіра, фінансові установи можуть зіткнутися з необхідністю списання частини кредитного портфеля. Такі рішення безпосередньо впливають на капітал банків, оскільки списані кредити необхідно компенсувати за рахунок додаткової докапіталізації. Якщо власники не зможуть забезпечити необхідний рівень капіталу, окремі банки можуть опинитися під загрозою неплатоспроможності.

Найбільший ризик, на думку Оністрата, пов’язаний із кредитуванням бізнесу, який постраждав від обстрілів. Руйнування підприємств призводить до втрати виробничих потужностей, скорочення обсягів реалізації продукції та припинення господарської діяльності. У таких умовах компанії часто не мають можливості обслуговувати боргові зобов’язання в повному обсязі.

Після початку повномасштабної війни банківська система пройшла через кілька етапів адаптації. Національний банк запровадив низку антикризових механізмів, спрямованих на підтримку ліквідності фінансових установ, валютного ринку та платіжної інфраструктури. Водночас кредитні ризики залишаються одним із головних викликів для сектору.

Докапіталізація є одним із ключових інструментів підтримки стабільності банківської системи. Вона передбачає залучення додаткових коштів власників або інвесторів для відновлення необхідного рівня капіталу. Якщо фінансова установа не виконує нормативні вимоги, регулятор може застосувати спеціальні заходи впливу, включно з визнанням банку неплатоспроможним.

Андрій Оністрат відомий як підприємець, банкір і військовослужбовець. До служби в армії він працював у фінансовому секторі та керував банківськими проєктами. Його оцінки часто стосуються економічних наслідків війни та перспектив розвитку фінансового ринку.

Експерти банківського сектору звертають увагу на те, що подальша ситуація залежатиме від темпів відновлення економіки, масштабів міжнародної допомоги, ефективності програм підтримки бізнесу та інтенсивності бойових дій. Саме ці фактори визначатимуть рівень проблемної заборгованості та фінансову стійкість банків у найближчі роки.

Андрій Оністрат, банк, банківська система, війна в Україні, кредитування, новини України, обстріл
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