В Україні може різко зрости безробіття

В Україні протягом найближчих 4–6 місяців може різко зрости безробіття, якщо буде призупинено відшкодування податку на додану вартість експортерам. Такий ризик пов’язують із можливими проблемами для підприємств аграрного, металургійного, хімічного та фармацевтичного секторів, повідомив голова аналітичного центру Денисенко.

За його оцінкою, можливе припинення виплат здатне поставити під загрозу від 200 до 300 тисяч робочих місць. Йдеться насамперед про компанії, для яких повернення ПДВ є важливою складовою фінансового циклу під час здійснення експортних операцій.

Найбільш уразливими можуть виявитися підприємства, орієнтовані на зовнішні ринки. Затримка бюджетного відшкодування здатна погіршити їхню ліквідність, ускладнити розрахунки з постачальниками та працівниками, а також вплинути на виробничі плани. У разі тривалого дефіциту обігових коштів бізнес може скорочувати витрати, зменшувати обсяги виробництва або переглядати кадрову політику.

Водночас інформація про повне або загальне призупинення відшкодування ПДВ наразі офіційно не підтверджена. Дані Державної податкової служби свідчать, що механізм повернення податку продовжував працювати: у вересні 2026 року платникам відшкодували 9,9 млрд грн ПДВ.

Саме тому потенційні наслідки для зайнятості залежать від того, чи йдеться про фактичне припинення виплат, їх обмеження або лише про ризик виникнення затримок. Для експортерів принциповим залишається не тільки розмір відшкодування, а й передбачуваність строків його отримання, оскільки податкові платежі безпосередньо впливають на доступний компаніям оборотний капітал.

Для аграрного сектору питання має особливе значення через сезонність виробництва та значні витрати на закупівлю ресурсів, логістику й підготовку продукції до експорту. Металургійні та хімічні підприємства водночас залежать від значних обсягів фінансування виробничого циклу, тоді як фармацевтичний сектор має додаткові витрати, пов’язані з виробництвом і постачанням продукції.

Відшкодування ПДВ є частиною системи оподаткування експорту, за якої підприємство за певних умов має право отримати з бюджету суму податку, сплачену під час придбання товарів і послуг. Для бізнесу це означає повернення коштів, які до моменту відшкодування залишаються вилученими з обороту. Зміна строків такого повернення тому може мати наслідки не лише для окремих компаній, а й для зайнятості та обсягів виробництва.

У 2026 році питання бюджетної ліквідності залишається особливо чутливим для держави та бізнесу. Подальший розвиток ситуації залежатиме від бюджетних рішень, фактичних обсягів податкових надходжень і того, чи збережеться регулярне проведення заявлених до відшкодування сум. Поки офіційні дані свідчать про здійснення таких виплат, прогноз щодо втрати робочих місць залишається сценарієм можливого розвитку подій, а не підтвердженим фактом.