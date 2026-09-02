В Україні критично бракує вчителів фізики, хімії та математики
2026-02-09    169

В Україні критично бракує вчителів фізики, хімії та математики

В Україні у 2026 році зберігається гострий дефіцит учителів фізики, хімії та математики, причому найбільша проблема спостерігається серед педагогів природничих дисциплін. У Міністерстві освіти і науки повідомили, що цього року на спеціальності, пов’язані з викладанням фізики та астрономії, вступили лише 114 студентів по всій країні.

За даними МОН, така кількість вступників не відповідає потребам системи загальної середньої освіти. Дефіцит кадрів особливо відчутний у дисциплінах, які потребують підготовки фахівців із поглибленими знаннями природничих наук. Серед ключових напрямів, де виникають кадрові труднощі, міністерство називає фізику, хімію та математику.

У відомстві пов’язують проблему, зокрема, з невисокою привабливістю педагогічної професії для молоді. Йдеться не лише про рівень оплати праці, а й про умови роботи, можливості професійного розвитку та доступ до сучасного обладнання, необхідного для викладання природничих дисциплін.

Одним із напрямів вирішення проблеми МОН називає підвищення заробітних плат педагогів. У міністерстві розглядають фінансову мотивацію як один із механізмів, який може стимулювати молодь обирати педагогічні спеціальності та залишатися працювати у школах після завершення навчання.

Окрему увагу планують приділяти вступникам і студентам із високими результатами навчання. Як приклад фінансового стимулювання в МОН наводять стипендії для студентів із високими балами. Такий підхід має підвищити зацікавленість абітурієнтів у спеціальностях, пов’язаних із викладанням дисциплін, де спостерігається найбільший кадровий дефіцит.

Ще одним напрямом міністерство називає розвиток шкільних лабораторій. Сучасне обладнання має забезпечити можливість проводити практичні та експериментальні заняття з фізики, хімії та інших природничих предметів. У МОН розраховують, що оновлення освітнього середовища також сприятиме популяризації відповідних професій серед учнів та майбутніх студентів.

Зміни мають відбуватися і в межах реформи старшої школи. Йдеться про перехід до профільного навчання, за якого учні старших класів отримуватимуть більше можливостей обирати предмети відповідно до своїх освітніх планів. Для цього школам потрібні вчителі, здатні викладати профільні дисципліни на поглибленому рівні.

Кадрова проблема безпосередньо впливає на можливості шкіл формувати такі профілі. Якщо заклад освіти не має достатньої кількості фахівців, вибір природничих предметів для поглибленого вивчення може бути обмеженим. Тому забезпечення шкіл педагогами є однією з умов повноцінного запуску профільної старшої школи.

Дефіцит учителів природничого циклу має також довгостроковий вплив на підготовку учнів до вступу на технічні, інженерні та природничі спеціальності. Фізика, математика та хімія є базовими дисциплінами для значної кількості освітніх програм у закладах вищої освіти, а скорочення кількості майбутніх педагогів може посилювати кадровий розрив у школах у наступні роки.

У МОН очікують, що поєднання фінансових стимулів, оновлення лабораторної бази та зміни організації старшої школи допоможе збільшити інтерес до педагогічних спеціальностей. Водночас показник у 114 вступників на напрями, пов’язані з викладанням фізики та астрономії, свідчить про масштаб проблеми вже під час вступної кампанії 2026 року.

МОН, новини України, схематоз, учитель математики, учитель фізики, шкільна освіта
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