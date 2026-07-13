В Україні готуються продовжити воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня 2026 року
2026-13-07    117

В Україні готуються продовжити воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня 2026 року

Президент України найближчим часом може внести до Верховної Ради законопроєкти про чергове продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. За попередньою інформацією, парламент розгляне відповідні документи вже під час найближчого пленарного тижня 14–15 липня, а новий термін дії особливого правового режиму може охопити період із 2 серпня до 31 жовтня 2026 року.

Про підготовку відповідних законопроєктів повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, документи передбачатимуть продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Якщо Верховна Рада підтримає президентські ініціативи, це стане вже двадцятим голосуванням парламенту нинішнього скликання щодо пролонгації цих правових режимів після початку повномасштабної війни.

Чинний режим воєнного стану в Україні запроваджений 24 лютого 2022 року указом президента, який того ж дня був затверджений Верховною Радою. Відтоді його дія регулярно продовжується у зв’язку зі збереженням загроз національній безпеці та триваючими бойовими діями. Одночасно щоразу продовжується і загальна мобілізація, яка забезпечує комплектування Сил оборони особовим складом.

Відповідно до законодавства, рішення про продовження воєнного стану ухвалюється Верховною Радою після внесення президентом відповідного законопроєкту. Для набрання чинності документ має отримати підтримку більшості народних депутатів. Після цього закон підписує президент, а новий строк дії починається одразу після завершення попереднього.

Воєнний стан передбачає дію спеціального правового режиму, який надає державним органам додаткові повноваження для забезпечення оборони країни та захисту населення. У цей період також продовжують діяти окремі тимчасові обмеження, визначені законодавством, а проведення загальнодержавних виборів не допускається до завершення режиму воєнного стану.

Разом із продовженням воєнного стану залишається чинною і загальна мобілізація. Вона регулюється законами України про мобілізаційну підготовку та військовий обов’язок і передбачає призов військовозобов’язаних громадян відповідно до визначених категорій та потреб сектору безпеки й оборони. Протягом останніх місяців уряд і Міністерство оборони також продовжують цифровізацію військового обліку та вдосконалення процедур взаємодії громадян із територіальними центрами комплектування.

Ярослав Железняк, коментуючи очікуване голосування, також зазначив, що чергове продовження воєнного стану фактично виключає можливість проведення виборів восени 2026 року. Це відповідає чинним нормам Конституції та профільного законодавства, які не дозволяють проводити президентські, парламентські чи місцеві вибори під час дії воєнного стану.

Очікується, що остаточні параметри нового продовження будуть оприлюднені після офіційної реєстрації президентських законопроєктів у Верховній Раді. Після цього парламент визначить дату їх розгляду та ухвалить рішення щодо нового строку дії воєнного стану і загальної мобілізації.

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