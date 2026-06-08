В Україні готують масштабну пенсійну реформу: що зміниться
2026-08-06    48

В Україні готують масштабну пенсійну реформу: що зміниться

Кабінет міністрів працює над масштабним оновленням пенсійної системи України, яке передбачає зміну принципів нарахування виплат, запровадження гарантованого мінімального рівня пенсії та поступове реформування спеціальних пенсійних програм. Про це повідомила народна депутатка від фракції “Слуга народу” Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, нова модель покликана зробити систему більш справедливою та зменшити втрату купівельної спроможності пенсій через кілька років після виходу людини на заслужений відпочинок.

Згідно з концепцією реформи, пенсія складатиметься з двох основних компонентів. Першою частиною стане базова державна виплата, яка гарантуватиметься кожному громадянину після досягнення пенсійного віку та виконання встановлених вимог щодо страхового стажу. Другою складовою буде страхова пенсія, розмір якої безпосередньо залежатиме від тривалості трудової діяльності, рівня офіційної заробітної плати та сплачених внесків до Пенсійного фонду.

Однією з ключових цілей реформи називають скорочення розриву між мінімальними та максимальними пенсійними виплатами. Урядовці вважають, що нинішня система створює значну нерівність між окремими категоріями пенсіонерів. Новий механізм має забезпечити більш збалансований підхід до формування виплат, зберігаючи водночас зв’язок між розміром пенсії та трудовим внеском людини протягом життя.

Окремим напрямком змін стане поступова трансформація так званих спеціальних пенсій. Йдеться про виплати для окремих професійних категорій, які традиційно мали особливі умови пенсійного забезпечення. Замість нинішньої моделі планується впровадження системи професійних пенсійних програм, що діятимуть за окремими правилами та фінансовими механізмами.

Питання модернізації пенсійної системи залишається актуальним на тлі демографічних змін. За даними державної статистики, кількість пенсіонерів в Україні залишається значною, тоді як чисельність офіційно працевлаштованих громадян скорочується через війну, міграцію та структурні зміни на ринку праці. Це створює додаткове навантаження на солідарну систему, де поточні внески працюючих громадян спрямовуються на фінансування виплат нинішнім пенсіонерам.

Уряд уже неодноразово заявляв про необхідність адаптації пенсійного законодавства до сучасних економічних реалій. Однією з головних проблем чинної моделі вважається швидке знецінення пенсій після виходу людини на пенсію. Навіть після проведення індексації багато пенсіонерів через кілька років отримують виплати, які не встигають за темпами зростання цін та вартості життя.

Фахівці також звертають увагу на необхідність підвищення прозорості пенсійних нарахувань. Очікується, що нова система дозволить громадянам краще розуміти, як формується їхня майбутня пенсія та які фактори впливають на її розмір. Водночас остаточні параметри реформи, включаючи механізми розрахунку базової та страхової частин, ще перебувають на етапі розробки.

Економісти зазначають, що успішність реформи значною мірою залежатиме від стабільності державних фінансів, рівня зайнятості населення та темпів економічного відновлення країни. Влада розраховує, що оновлена модель пенсійного забезпечення дозволить створити більш прогнозовану систему соціального захисту та забезпечити громадянам вищий рівень фінансової безпеки після завершення трудової кар’єри.

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