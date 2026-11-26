Кабінет міністрів України 23 листопада 2026 року затвердив розпорядження №1240-р, яким зобов’язав обласні та Київську міську військові адміністрації підготувати плани реагування на випадок руйнування або виходу з ладу каналізаційних насосних станцій. Вимоги стосуються міст із населенням понад 100 тисяч осіб. Місцева влада має визначити райони, черговість і графіки можливих обмежень водопостачання, а також підготувати пункти видачі питної води та маршрути її доставки.

Документ передбачає комплекс заходів на випадок пошкодження критичних об’єктів каналізаційної інфраструктури в умовах воєнного стану. Причиною підготовки називають ризики російських атак на системи життєзабезпечення міст. У разі руйнування насосних станцій припинення відведення стічних вод може призвести до переповнення каналізаційних мереж, аварійних скидів нечистот і забруднення навколишнього середовища.

Для кожної критично важливої каналізаційної насосної станції місцева влада спільно з водоканалами повинна розробити окремий план реагування. Він має передбачати наявність запірно-регулювальної арматури, обвідних трубопроводів, мобільних перекачувальних установок, резервних джерел електроживлення та запасів пального. Також необхідно визначити місця для тимчасового безпечного відведення стічних вод, якщо основне обладнання припинить роботу.

Окремий блок заходів стосується промислових підприємств, які створюють значне навантаження на каналізаційні мережі. Адміністрації мають провести перевірку таких споживачів, встановити фактичні обсяги використання води та водовідведення, зокрема з власних джерел. Для підприємств передбачено тимчасові погодинні графіки відведення стічних вод. Після затвердження відповідну інформацію повинні довести до споживачів не пізніше ніж за 48 годин.

Якщо регулювання промислових стоків не дозволить уникнути аварійного навантаження, влада зможе тимчасово обмежувати або припиняти централізоване водопостачання окремим підприємствам. Під час ухвалення таких рішень мають враховувати безпеку технологічних процесів, можливість контрольованої зупинки виробництва, потреби пожежогасіння та безперервну роботу критичної інфраструктури.

Для державних і комунальних установ також передбачені спеціальні графіки роботи. Зокрема, прання, роботу харчоблоків та інші процеси з великим споживанням води планують переносити на години найменшого навантаження на каналізаційні мережі. При цьому повинні дотримуватися санітарні та протипожежні вимоги. Медичні, пенітенціарні установи та інші життєво необхідні служби мають працювати безперервно.

Для населення передбачено алгоритми інформування про необхідність економії води та зменшення обсягів скидання стічних вод. Місцева влада повинна заздалегідь визначити території, де можуть запроваджувати обмеження, послідовність їх застосування та можливі години перерв у водопостачанні. Інформацію про такі заходи мають поширювати через офіційні канали комунікації.

У разі скорочення або припинення подачі води адміністрації повинні організувати пункти розливу питної води та визначити маршрути підвезення питної й технічної води. Окремо має бути передбачений порядок забезпечення лікарень та інших об’єктів критичної інфраструктури. Таким чином, підготовка стосується не лише графіків можливих перерв, а й альтернативного забезпечення населення водою.

Розпорядження також передбачає створення в областях і Києві постійно діючих міжвідомчих робочих груп. До їхньої роботи залучатимуть представників Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства економіки, Державної екологічної інспекції, Державного агентства водних ресурсів і місцевого самоврядування. Групи координуватимуть перевірки дотримання законодавства у сфері питної води, водопостачання та водовідведення.

Обласні військові адміністрації та Київська міська військова адміністрація повинні протягом двох тижнів поінформувати Міністерство розвитку громад та територій про стан виконання першочергових заходів і створення міжвідомчих груп. Якщо каналізаційна насосна станція буде фактично зруйнована або виведена з ладу через аварію чи надзвичайну ситуацію, повідомлення про вжиті заходи необхідно подати протягом 24 годин. Надалі звітність має бути щоденною до відновлення штатної роботи системи.

Розпорядження не означає запровадження загальнонаціональних графіків відключення води. Йдеться про завчасну підготовку сценаріїв, які застосовуватимуть лише за виникнення відповідної загрози та недостатності інших способів стабілізації каналізаційних систем. Конкретні райони й тривалість можливих обмежень визначатимуть залежно від стану інфраструктури та характеру пошкоджень.

Каналізаційні насосні станції забезпечують транспортування стічних вод від житлових будинків, підприємств і соціальних установ до очисних споруд. Їхня зупинка може порушити роботу всієї системи водовідведення навіть за збереження працездатності водопровідних мереж. Тому тимчасове обмеження подачі води розглядається як один із механізмів запобігання переповненню каналізації, аварійним скидам і санітарним загрозам.

Досвід масштабних пошкоджень водної інфраструктури під час повномасштабної війни, зокрема після руйнування Каховської ГЕС у червні 2023 року, продемонстрував залежність життєзабезпечення громад від резервних джерел води та альтернативної інфраструктури. Нові урядові заходи мають забезпечити готовність великих міст до локальних аварій, не допускаючи перетворення пошкодження окремої насосної станції на масштабну кризу водовідведення.