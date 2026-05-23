В Україні деякі овочі подорожчали більш ніж на 100% за місяць
2026-23-05

Український ринок овочів продовжує демонструвати різкі цінові коливання. За останній місяць окремі категорії овочевої продукції подорожчали більш ніж удвічі, тоді як інші — навпаки суттєво втратили у вартості. Така ситуація стала наслідком сезонних факторів, проблем із запасами та змін у структурі постачання.

Найбільше за місяць зросли ціни на білокачанну капусту та моркву. За даними українських ЗМІ, середня ціна капусти піднялася з 10,57 грн до 23,33 грн за кілограм, що означає подорожчання на 120,7%. Морква за цей самий період зросла в ціні на 119,4% — із 13,89 грн до 30,48 грн за кілограм.

Чому різко дорожчають овочі в Україні

Експерти пояснюють ситуацію одразу кількома факторами. Насамперед йдеться про сезонний перехід між старим та новим урожаєм. Запаси торішніх овочів уже майже вичерпані, а новий урожай ще не вийшов на ринок у достатніх обсягах.

Найгостріше це відчувається саме у сегменті так званого «борщового набору». Морква, капуста, цибуля та картопля традиційно мають високий попит серед українських споживачів, тому будь-яке скорочення пропозиції миттєво впливає на ціни.

Ситуацію також ускладнюють:

  • витрати на зберігання;
  • дорога електроенергія;
  • логістичні витрати;
  • скорочення площ овочівництва у частині регіонів.

Капуста стала рекордсменом подорожчання

Найбільший стрибок зафіксували саме на білокачанну капусту. Ще місяць тому вона залишалася одним із найдоступніших овочів на ринку, однак через скорочення запасів ціни різко пішли вгору.

Аналітики ринку зазначають, що капуста традиційно сильно реагує на сезонні коливання. Навесні та на початку літа залишки минулорічного врожаю стрімко скорочуються, а рання продукція ще не може повністю покрити попит.

Водночас молода капуста, навпаки, подешевшала на 27,1% — із 84,18 грн до 61,37 грн за кілограм. Це пов’язано зі збільшенням пропозиції нового врожаю.

Морква дорожчає через дефіцит запасів

Морква стала другим овочем за темпами росту цін. За місяць її середня вартість фактично подвоїлася.

Причиною подорожчання експерти називають:

  • низькі залишки якісної продукції;
  • проблеми зі зберіганням;
  • високі витрати на електроенергію у сховищах.

Фермери також зазначають, що частина врожаю минулого року була втрачена через складні погодні умови та проблеми з інфраструктурою.

Цибуля та картопля теж продовжують дорожчати

Цибуля за місяць додала майже 30% і зараз у середньому коштує 11,92 грн за кілограм. Картопля подорожчала на 10,5% — до 20,89 грн за кілограм.

Попри менший темп росту, саме ці овочі залишаються одними з найбільш чутливих для українців через їхню щоденну присутність у раціоні.

Експерти зазначають, що картопля зараз перебуває у перехідному періоді між старим та молодим урожаєм. Саме тому ціни на звичайну картоплю поки тримаються відносно високими.

Які овочі, навпаки, подешевшали

Паралельно ринок демонструє й зворотну тенденцію. Частина сезонних овочів почала дешевшати через активне надходження нового врожаю.

Найбільше впали ціни на огірки. За місяць вони подешевшали більш ніж удвічі — зі 193,23 грн до 95,82 грн за кілограм. Причиною стало збільшення внутрішньої пропозиції тепличної продукції.

Також дешевшають:

  • молода капуста;
  • молода картопля;
  • помідори.

Ціни на помідори знизилися менш помітно — приблизно на 5,5%, однак експерти прогнозують подальше здешевлення влітку.

Як сезонність впливає на ринок овочів

Український овочевий ринок традиційно дуже залежить від сезону. Навесні та на початку літа часто виникає дисбаланс між залишками старого врожаю та появою нової продукції.

У цей період:

  • старі овочі різко дорожчають через дефіцит;
  • молоді овочі поступово дешевшають зі збільшенням пропозиції.

Саме тому споживачі зараз спостерігають одночасно рекордне подорожчання капусти та стрімке падіння цін на огірки.

Що буде з цінами далі

Аналітики вважають, що влітку ситуація може частково стабілізуватися. Зі збільшенням обсягів нового врожаю частина овочів почне дешевшати.

Втім ризики для ринку залишаються високими через:

  • дорогі енергоносії;
  • нестабільну логістику;
  • інфляцію;
  • погодні фактори.

Саме тому різкі коливання цін на овочі можуть залишатися характерною рисою українського ринку й надалі.

Таблиця: як змінилися ціни на овочі за місяць

ОвочБулоСталоЗміна
Білокачанна капуста10,57 грн23,33 грн+120,7%
Морква13,89 грн30,48 грн+119,4%
Цибуля9,19 грн11,92 грн+29,7%
Картопля18,91 грн20,89 грн+10,5%
Огірки193,23 грн95,82 грн–50,4%
Молода капуста84,18 грн61,37 грн–27,1%
Молода картопля69,75 грн51,47 грн–26,2%
Помідори248,27 грн234,67 грн–5,5%

FAQ

Чому капуста та морква подорожчали більш ніж удвічі?

Головна причина — майже повне вичерпання запасів минулорічного врожаю. Новий урожай ще не вийшов на ринок у достатніх обсягах. Також на ціни впливають дорогі енергоносії та витрати на зберігання продукції.

Чи можуть овочі подешевшати найближчим часом?

Експерти очікують поступового здешевлення частини овочів у літній сезон. Це пов’язано зі збільшенням пропозиції нового врожаю. Водночас через інфляцію та логістичні витрати ціни навряд чи повернуться до рівня минулих років.

Висновок

Український овочевий ринок переживає період різких сезонних коливань, коли одні продукти стрімко дорожчають, а інші — так само швидко дешевшають. Найбільший тиск зараз спостерігається у сегменті овочів тривалого зберігання, де запаси старого врожаю майже вичерпані.

Експерти прогнозують, що влітку ситуація частково стабілізується завдяки новому врожаю. Однак висока собівартість виробництва, енергоносії та логістика залишатимуться ключовими факторами, які формуватимуть ціни на продукти в Україні.

